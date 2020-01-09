  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2020 08:53

【大灣區】深圳去年ＧＤＰ增約７％，今年爭取創業板註冊制改革

　　《經濟通通訊社９日專訊》深圳市六屆人大八次會議８日下午召開。深圳市長陳如桂作政府
工作報告提出，２０１９年生產總值超過２﹒６萬億元（人民幣．下同），按年增長７％左右，
順利完成了年度預定目標。此外，報告亦提出今年經濟社會發展的主要預期目標，包括地區生產
總值增長６﹒５％，較２０１９年的增長目標下調０﹒５個百分點；地方一般公共預算收入增長
４﹒５％左右，完成４０項民生實事，新增就業１５萬人，城鎮登記失業率控制在３％以內，完
成節能減排目標任務。
　　另外，爭取在創業板註冊制改革、國際合作辦學、藥品和醫療器械審批、外匯管理、基礎設
施建設等方面，實施一批先行先試政策。

＊道路施工擾民問題頻發，陳如桂向市民致歉＊

　　去年深圳道路頻繁開挖引起社會高度關注。深圳政府工作報告指出，當前深圳仍處大建設時
期，這兩年集中開工了軌道交通、市政設施、水污染治理等一大批工程，全市在建工地超過１萬
個。特別是為了提前完成治水目標任務，沿部分道路建設了逾６２００公裡的污水管網，對１﹒
４萬個小區和城中村實施雨污分流管網建設和改造，小區、道路開挖量大面積廣。陳如桂承認施
工項目統籌不足，給市民帶來諸多不便，向受影響的市民表示歉意。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
生財有道08/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：油金股短期仍有上升空間
生財有道08/01/2020
理財斷捨離 新一年3步開展理財路
生財有道08/01/2020
物色內地物管股 住宅龍頭優先
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金