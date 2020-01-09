【大灣區】深圳去年ＧＤＰ增約７％，今年爭取創業板註冊制改革

《經濟通通訊社９日專訊》深圳市六屆人大八次會議８日下午召開。深圳市長陳如桂作政府

工作報告提出，２０１９年生產總值超過２﹒６萬億元（人民幣．下同），按年增長７％左右，

順利完成了年度預定目標。此外，報告亦提出今年經濟社會發展的主要預期目標，包括地區生產

總值增長６﹒５％，較２０１９年的增長目標下調０﹒５個百分點；地方一般公共預算收入增長

４﹒５％左右，完成４０項民生實事，新增就業１５萬人，城鎮登記失業率控制在３％以內，完

成節能減排目標任務。

另外，爭取在創業板註冊制改革、國際合作辦學、藥品和醫療器械審批、外匯管理、基礎設

施建設等方面，實施一批先行先試政策。



＊道路施工擾民問題頻發，陳如桂向市民致歉＊



去年深圳道路頻繁開挖引起社會高度關注。深圳政府工作報告指出，當前深圳仍處大建設時

期，這兩年集中開工了軌道交通、市政設施、水污染治理等一大批工程，全市在建工地超過１萬

個。特別是為了提前完成治水目標任務，沿部分道路建設了逾６２００公裡的污水管網，對１﹒

４萬個小區和城中村實施雨污分流管網建設和改造，小區、道路開挖量大面積廣。陳如桂承認施

工項目統籌不足，給市民帶來諸多不便，向受影響的市民表示歉意。（ａｃ）

