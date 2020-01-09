《輪證高清－孫明哲》運用轉倉策略鎖定利潤，同時保持好倉

《輪證高清》近日投資氣氛轉好，恆指上周升至近半年的高位，曾一度逼近２９０００點關

口，早前已持倉的投資者可能會問，現階段應該先行沽貨離場，還是應該繼續持有呢？如先行離

場就無法繼續捕捉往後的市況，但如繼續持有又擔心市況回落會導致損失。事實上，不論是已持

有正股或認購證，除了沽貨離場或完封不動之外，還有第三個方法可以處理，就是轉倉策略，即

是換馬至行使價較高的認購證繼續捕捉正股的變化，這究竟有甚麼好處呢？



以美團（０３６９０）為例，近日股價表現突出，本周二（７日）曾突破１１０元水平，創

出上市新高。早前買入相關正股的投資者，相信已經有不少帳面利潤，現時可以考慮做一些風險

管理的動作，就是將部分股份轉換成認購證。投資者沽出了股份得到現金之後利用小部分的金額

買入認購證，由於窩輪價格比股份價格低，加上只運用了小部分現金，轉換之後便可套現部分利

潤成現金，達到鎖定利潤的效果。同一時間，持有的認購證由於有槓桿效應，可擴大股份的變動

，假如股份價格繼續上升，投資者仍可透過認購證繼續享受股份的升幅。相反，假如正股回落，

最大的損失只是投資認購證的本金，只佔早前累積的利潤一小部分，不會影響到沽出股份套現的

現金，而且整體投入資金減少了，亦達到控制風險的效果。



另外，如果投資者早前已經持有認購證，經過這個升浪後或已有可觀的利潤，觀察目前的街

貨數據，最多資金持有的是行使價１００至１１０元之間的貼價證。投資者可考慮沽出貼價證並

利用部分資金轉倉至行使價較高的輕微價外證身上，例如美團購１３９１３，行使價１２０元，

７月份到期，提供超過５倍實際槓桿，而且面值較低，換馬後可如上述例子一樣鎖定部分利潤同

時繼續捕捉股份的變化。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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