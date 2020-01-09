《經濟通通訊社９日專訊》美伊於中東的戰局急劇升溫後，昨日（８日）外媒引述消息人士
稱，在伊朗聖城旅指揮官蘇萊馬尼被殺死之後，中國石油集團在１月５日撤回與埃克森美孚
（Ｅｘｘｏｎ Ｍｏｂｉｌ）共同開發的Ｗｅｓｔ Ｑｕｒｎａ－１油田約２０名員工。不過，
內地官媒《環球時報》稍後引述接近集團的消息人士透露，中國石油沒有從伊拉克石油項目中撤
離員工的計劃。
中石油集團在伊拉克經營的油田還包括魯邁拉（Ｒｕｍａｉｌａ）和哈爾法亞油田，據《路
透》報道，兩油田的員工總人數約１６０人。（ｗｌ）
09/01/2020 09:07
【美伊衝突】環時：中國石油沒有撤出伊拉克的計劃
《經濟通通訊社９日專訊》美伊於中東的戰局急劇升溫後，昨日（８日）外媒引述消息人士
稱，在伊朗聖城旅指揮官蘇萊馬尼被殺死之後，中國石油集團在１月５日撤回與埃克森美孚
（Ｅｘｘｏｎ Ｍｏｂｉｌ）共同開發的Ｗｅｓｔ Ｑｕｒｎａ－１油田約２０名員工。不過，
內地官媒《環球時報》稍後引述接近集團的消息人士透露，中國石油沒有從伊拉克石油項目中撤
離員工的計劃。
中石油集團在伊拉克經營的油田還包括魯邁拉（Ｒｕｍａｉｌａ）和哈爾法亞油田，據《路
透》報道，兩油田的員工總人數約１６０人。（ｗｌ）
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