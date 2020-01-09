《廣匯論勢－鄭廣復》金價守穩１５６０美元可重拾升勢

《廣匯論勢》踏入２０２０年，金融市場將如何發展？眼前關注的事件有：已消化、反芻，

再消化的美、中首階段貿易協議能否在１月１５日簽訂，以及英國１月底脫離歐盟（其後進入過

渡期至今年１２月３１日，２０２１年１月１日正式脫歐）。特朗普被國會彈劾，極其量只會增

加一點政治娛樂性，難以影響１１月的總統大選，除非民主黨在最後關口出現令人眼前一亮的總

統候選人；否則，不太可能對他連任構成任何威脅。

上周五（３日）美軍空襲位於伊拉克的伊朗革命衛隊「聖城旅」，指揮官蘇萊曼尼

（Ｑａｓｓｅｍ Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ）死亡，成為新的不確定性。伊朗表明會採取報復行動，

甚至向美國本土發動攻擊，革命衛隊其後於周三（８日）凌晨１時２０分開始，向美軍駐伊拉克

兩個基地發射多枚火箭炮，並警告美軍必須撤出伊拉克，否則很可能對其認為是幫凶的以色列發

動攻擊。



＊美伊衝突暫緩仍對立＊



事件令市場避險情緒升溫，金、油價格急升，昨天２月期金曾升至每安士１６１３﹒３（美

元．下同），紐約２月期油亦曾高見每桶６５﹒６５元，但及後雙雙大幅回落至１５７８及６２

﹒５元水平。固然，美、伊爆發軍事衝突促成金、油價格大升，但亦是因為美、中預期將達成首

階段協議，英國最終亦可望有序脫歐，市場突然失焦，這個突發事件必然被高度炒作。

然而，事件峰迴路轉；伊朗的反擊，據美國方面稱，並無造成美軍死亡，而特朗普亦表明，

美國縱有超強武器亦不打算用以攻擊伊朗，更指美國不需要中東的石油，言論隨即令市場避險情

緒急降，隔晚美股重拾升勢，標普及納指分別創３２６７﹒０７及９１６８﹒８９點歷史新高，

納指更創收市新高，而道指亦逼近歷史高位。



＊紐油６０美元料有支持＊



金、油價格當然急回，現貨金價跌至１５５２元後在１５６０元回穩，紐約現貨月期油跌至

５９元後亦重新守穩６０元，兩者皆跌至筆者預期的重要支持位１５６０及６０元。金價近期急

升急回，短期有望在１５６０元以上整固後重抬升勢，筆者中長期目標仍然是１７３０元。至於

油價，由於特朗普表示將會加大對伊朗的制裁，軍事衝突縱使暫時避免，但兩國仍然處於對立面

，油價短期預料維持在６０至６５元波動。《資深外匯評論員 鄭廣復》

