【聚焦人幣】人幣即期高開１０８點報６﹒９３１２，創逾五個月高

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４９７，較上個交易日跌４７

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０８點子，報６﹒９３１２，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒９４２０，創超過五個月（自２０１９年８月１日以來）新高。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，避險情緒會壓制人民幣，而美指下跌則對人

民幣有利。兩者相互抵消，使得人民幣目前相對穩定；如果美國將重點放在中東，並且中美貿易

談判進展順利，人民幣則仍有進一步上漲的空間。（ｃａ）

