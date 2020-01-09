《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４９７，較上個交易日跌４７
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０８點子，報６﹒９３１２，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９４２０，創超過五個月（自２０１９年８月１日以來）新高。
招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，避險情緒會壓制人民幣，而美指下跌則對人
民幣有利。兩者相互抵消，使得人民幣目前相對穩定；如果美國將重點放在中東，並且中美貿易
談判進展順利，人民幣則仍有進一步上漲的空間。（ｃａ）
09/01/2020 09:42
【聚焦人幣】人幣即期高開１０８點報６﹒９３１２，創逾五個月高
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４９７，較上個交易日跌４７
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０８點子，報６﹒９３１２，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９４２０，創超過五個月（自２０１９年８月１日以來）新高。
招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，避險情緒會壓制人民幣，而美指下跌則對人
民幣有利。兩者相互抵消，使得人民幣目前相對穩定；如果美國將重點放在中東，並且中美貿易
談判進展順利，人民幣則仍有進一步上漲的空間。（ｃａ）
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