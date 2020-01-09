【台灣選戰】澳媒爆王立強被威脅誣綠營收買，國民黨高層認曾接觸

《經濟通通訊社９日專訊》一名自稱中國間諜的男子王立強去年從香港逃到澳洲尋求庇護，

並向媒體曝光，香港上市公司中國創新投資（０１２１７）及中國趨勢（０８１７１）主席向心

及其妻子龔青實際上是中方高級情報人員，負責在港台策劃多項行動，包括銅鑼灣書店綁架案、

統戰內地學生、收買港台媒體及干預台灣大選等。向心及龔青目前在台灣受查，至今仍被限制出

境。王立強正在接受澳洲當局保護中。

據澳洲《世紀報》、《雪梨晨驅報》報道，王立強於去年底收到一則威脅訊息，要求他拍片

公開「澄清」在過往專訪中作出的種種言論，只要王在台灣大選前聽從指示，收回言論並指控台

灣民進黨收買自己，他便可自由返回內地或前往台灣，家人會得到保護，自己的債務問題也可獲

得解決，但若王不從，就會被引渡到大陸，或在澳洲遭報復。澳洲聯邦警察正嚴肅調查王立強受

到的疑似威脅。

據報，王立強被安排說出的台詞，包括他誣衊了自己的老闆向心，原因只是向心是他所認識

最富有、地位也最高的人；王又被要求說出：「一位民進黨人士曾承諾……民進黨保證會給我一

大筆錢，並解決我在澳洲的庇護申請，或幫助我在台灣定居」。

報道指出，疑似下達指示的人包括國民黨現任副秘書長蔡正元。他曾向王立強寄出了幾張自

己與大陸領導人的合照，另外涉及一名孫姓的中國商人。蔡正元回應報道內容指，他一直與王立

強直接接觸，但否認有進行任何不當行為，也沒有要求王發表任何聲明。

報道另公開一張聊天記錄圖片，指是蔡正元和孫姓中國商人之間的對話，圖中頭像是蔡正元

的人士提到「請王立強錄一段視頻」、「國民黨答應可以讓他……」等字眼。（ｅｙ）（ｚｚ）

