【聚焦數據】內地１２月ＰＰＩ跌０﹒５％遜預期，全年降０﹒３％

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０１９年１２月工業生產者出廠價格指數（

ＰＰＩ）同比下降０﹒５％，遜於市場預期的跌０﹒４％。

２０１９年全年，ＰＰＩ同比下降０﹒３％。

從環比看，在主要行業中，漲幅擴大的有石油和天然氣開採業，上漲３﹒８％，比上月擴大

３﹒７個百分點；燃氣生產和供應業，上漲２﹒２％，擴大１﹒１個百分點。由降轉漲的有石油

、煤炭及其他燃料加工業，上漲０﹒７％；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲０﹒４％。非金屬

礦物製品業上漲０﹒７％，漲幅回落０﹒１個百分點。農副食品加工業由漲轉降，下降０﹒５％

。煤炭開採和洗選業下降０﹒８％，降幅擴大０﹒３個百分點。



＊化學原料和化學製品製造業同比降幅擴大＊



從同比看，在主要行業中，漲幅擴大的有黑色金屬礦採選業，上漲８﹒８％，比上月擴大０

﹒５個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲１﹒１％，擴大０﹒６個百分點。降幅收窄的

有化學原料和化學製品製造業，下降５﹒４％，收窄１﹒０個百分點；石油、煤炭及其他燃料加

工業，下降１﹒８％，收窄８﹒１個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降０﹒７％，收窄

４﹒６個百分點。石油和天然氣開採業由降轉漲，上漲５﹒８％。煤炭開採和洗選業下降３﹒６

％，降幅擴大０﹒８個百分點。（ｃａ）

