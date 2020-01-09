【數據解讀】統計局：豬價續推高ＣＰＩ，通脹率環比由漲轉平

《經濟通通訊社９日專訊》內地上月通脹率維持不變。２０１９年１２月居民消費價格指數

（ＣＰＩ）按年上升４﹒５％，與１１月相同，低於市場預期的漲４﹒７％。全年ＣＰＩ上漲２

﹒９％。

國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，１２月ＣＰＩ環比由漲轉平，同比漲幅與上月相

同。從同比看，ＣＰＩ上漲４﹒５％，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲１７﹒４％，漲幅

回落１﹒７個百分點，影響ＣＰＩ上漲約３﹒４３個百分點。食品中，鮮果價格下降８％，降幅

擴大１﹒２個百分點。豬肉價格上漲９７％，漲幅回落１３﹒２個百分點。牛肉、羊肉、雞肉、

鴨肉和雞蛋價格漲幅在７﹒３％－２０﹒４％，均有不同程度回落。鮮菜價格漲１０﹒８％，漲

幅有所擴大。



＊豬肉供應緊張狀況有所緩解，漲幅明顯回落＊



從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒４％轉為持平。其中，食品價格由上月上漲１﹒８％轉為

下降０﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０８個百分點。食品中，隨著生豬生產出現積極變化，中

央和地方儲備豬肉陸續投放，進口量有所增加，豬肉供給緊張狀況進一步緩解，價格由上月上漲

３﹒８％轉為下降５﹒６％，影響ＣＰＩ下降約０﹒２７個百分點。

在豬肉價格下降的影響下，牛肉和羊肉價格漲幅分別由２﹒８％和１﹒３％回落至０﹒１％

和０﹒２％。受冷空氣及大範圍降雪影響，鮮菜、鮮果生產和儲運成本增加，價格分別上漲１０

﹒６％和０﹒６％。（ｃａ）

