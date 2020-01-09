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09/01/2020 11:59

【數據解讀】民生銀行：１月ＣＰＩ突破５％可能較大全年前高後低

　　《經濟通通訊社９日專訊》民生銀行研究院宏觀分析師應習文認為，２０１９年１２月
ＣＰＩ漲幅顯示通脹壓力暫時緩和，豬肉價格回落成為ＣＰＩ上漲壓力緩和的重要因素，隨著生
豬生產出現積極變化、中央和地方儲備豬肉陸續投放、進口量有所增加，豬肉供給緊張狀況進一
步緩解，並帶動其他肉類價格回落，整體看食品價格的上漲矛盾正在由豬肉轉向冬季供應下降的
食品，預計２０２０年１月份在冬季和春節雙重影響下食品價格將重回上漲區間。
　　非食品價格１２月環比與同比均較上月有所回升，顯示社會總體需求積極因素增多，與經濟
見底回升的趨勢保持一致。從全年看，２０１９年ＣＰＩ同比上漲２﹒９％，較２０１８年明顯
抬升，但主要原因來自於豬肉，剔除豬肉後，ＣＰＩ漲幅較為溫和，特別是非食品全年上漲
１﹒４％，遠低於２０１８年的２﹒２％。因此２０１９年通脹抬升更多表現為結構性因素和供
給衝擊的影響。
　　展望２０２０年，１月受春節錯位影響，ＣＰＩ突破５％可能較大，但隨後將逐步下降，全
年呈現前高後低走勢。核心ＣＰＩ目前仍保持在１﹒４％左右的低點，預計２０２０年將保持平
穩。隨著時間的推移，豬周期對通脹的衝擊將會逐步減退，整體通脹也會逐步回歸正常區間，給
貨幣政策帶來更大的實施空間。（ｃａ）

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