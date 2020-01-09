【數據解讀】中金：上月ＣＰＩ符預期，受春節擾動本月或「破５」

《經濟通通訊社９日專訊》中金宏觀認為，內地１２月ＣＰＩ走勢總體符合預期，食品價格

通脹有所回落，而非食品通脹回升。年初通脹數據可能受春節因素擾動，２０２０年１月ＣＰＩ

存在「破５」可能性，但２月ＣＰＩ可能回落至４％附近。

同時，中美貿易談判進展可能也將對通脹走勢造成影響。具體而言，如果中美貿易摩擦「降

級」、總需求邊際走強，則ＰＰＩ與核心ＣＰＩ通脹可能回升，而農產品價格及整體ＣＰＩ的上

行壓力或將邊際緩解。（ｃａ）

