《經濟通通訊社９日專訊》中金宏觀認為，內地１２月ＣＰＩ走勢總體符合預期，食品價格
通脹有所回落，而非食品通脹回升。年初通脹數據可能受春節因素擾動，２０２０年１月ＣＰＩ
存在「破５」可能性，但２月ＣＰＩ可能回落至４％附近。
同時，中美貿易談判進展可能也將對通脹走勢造成影響。具體而言，如果中美貿易摩擦「降
級」、總需求邊際走強，則ＰＰＩ與核心ＣＰＩ通脹可能回升，而農產品價格及整體ＣＰＩ的上
行壓力或將邊際緩解。（ｃａ）
09/01/2020 14:43
【數據解讀】中金：上月ＣＰＩ符預期，受春節擾動本月或「破５」
《經濟通通訊社９日專訊》中金宏觀認為，內地１２月ＣＰＩ走勢總體符合預期，食品價格
通脹有所回落，而非食品通脹回升。年初通脹數據可能受春節因素擾動，２０２０年１月ＣＰＩ
存在「破５」可能性，但２月ＣＰＩ可能回落至４％附近。
同時，中美貿易談判進展可能也將對通脹走勢造成影響。具體而言，如果中美貿易摩擦「降
級」、總需求邊際走強，則ＰＰＩ與核心ＣＰＩ通脹可能回升，而農產品價格及整體ＣＰＩ的上
行壓力或將邊際緩解。（ｃａ）
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