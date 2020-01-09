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即市新聞

09/01/2020 12:32

【ＦＯＣＵＳ】內地ＣＰＩ意外持平，惟「貴貴豬」恐仍在趕路

　　【ＦＯＣＵＳ】國家統計局周四（９日）公布，去年１２月居民消費價格（ＣＰＩ）同比升
４﹒５％，意外低於市場預期的４﹒７％，背後或反映當月中央儲備凍豬肉連環投放高達
１４萬噸的「維穩」效應。
　　進入２０２０年首周，「豬二哥」漲勢再現蠢蠢欲動；隨著農曆新年臨近，即使期間因政府
力保供需總體平穩，但不排除庫存迅速耗盡令肉價於農曆新年後暴漲。憧憬中國將進一步擴大豬
肉進口，ＣＭＥ最活躍的瘦肉豬期貨續企穩近７周高點。

＊儲備肉連環投放，憂耗盡庫存＊

　　內地去年１２月ＣＰＩ同比漲幅持平１１月錄４﹒５％，意外低於市場預期的４﹒７％（機
構最極端預測為５﹒８％）。其中，豬肉價格環比跌５﹒６％，中止自去年６月起的連續半年上
漲；同比漲幅亦由１１月的１１０﹒２％收窄至９７％。
　　「豬二哥」漲勢稍停，華商儲備商品管理中心料功不可沒－－就在１２月，其於１２日、
１９日、２３日、２７日連環投放中央儲備凍豬肉高達１４萬噸，遠超上一輪國慶前的３萬噸。
進入農曆新年月，繼１月３日再投放３萬噸後，周四（９日）將再有２萬噸應市。
　　另邊廂，國務院關稅稅則委員會較早時宣布，凍豬肉進口關稅自元旦起已由１２％降至８％
，面對「過年大過天」，中央勢以「肥豬上市＋儲備投放＋增加進口」多招齊下，力保春節期間
供需總體平穩。
　　不過，分析師憂慮，儲備豬肉應市即被搶購一空，意味庫存可能迅速耗盡，並令肉價在農曆
新年後暴漲；野村預計，內地１月ＣＰＩ或高見５﹒３％。

＊食品成本高，中信擬賣麥當勞＊

　　此外，鑒於非洲豬瘟在冬季傳播的可能性更大，因寒冷天氣令清潔車輛、豬舍等安全措施更
具挑戰，有分析師預計，疫情未來數月仍有可能在華北地區爆發，農業部周三（８日）亦坦承，
生豬存欄速增恐加劇豬瘟風險。
　　國內供應後繼成疑，增加進口又如何？以最新數據為例，去年１１月中國豬肉進口總量同比
激增１５１％，達到２２﹒９７萬噸的紀錄最高水平。暫且不論此相對中國每年約５０００萬噸
豬肉消費需求屬杯水車薪，進口豬肉的價格正悄然水漲船高，ＣＭＥ最活躍的２月瘦肉豬期貨續
企穩近７周高點（每磅升７０美仙），７月合約價更升逾８８美仙。
　　豬的風暴推升內地２０１９全年食品價格漲幅錄９﹒２％，遠超整體ＣＰＩ的２﹒９％水平
，更吹至餐飲巨頭。三年前（２０１７年１月）高調收購麥當勞中國股份而成為其最大股東的中
信股份，正計劃為所持其中２２％股份尋找買家。
　　市場人士指，此舉或因成本上升拖累麥當勞利潤有關，因實際持有人Ｆａｓｔ　
Ｆｏｏｄ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ去年首１１月淨利８﹒６億港元，按平均值估算
較２０１８年的１１﹒５億港元下跌雙位數。

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