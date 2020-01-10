《陸言堂－陳永陸》農曆年臨近港股或先整固，呈大折讓Ｈ股可留意

《陸言堂》港股本周繼續發力向上，雖然美國與伊朗局勢，一度影響港股的表現，不過最終

仍然是有驚無險。



事實上，美國在１月３日派遣美軍無人機在伊拉克巴格達國際機場附近發動襲擊，並將伊朗

二號人物蘇萊曼尼刺殺，而在香港時間１月８日清晨，伊朗向伊拉克美軍基地發射導彈還擊，一

度令中東局勢進一步升溫，不過問題是如果美國總統特朗普真的想與伊朗正式開戰，為何在去年

９月，將「好戰」的前國家安全事務助理博爾頓開除？故此，今次擊殺蘇萊曼尼的行動，特朗普

真正是希望防止美國在中東的設施進一步受襲外，亦希望恢復美國在中東的威懾力，故此除非伊

朗作出強力的反擊，否則美國不會真正向伊朗動武。至於伊朗的「回應」亦似乎無意與美國全面

開戰，所以中東的問題，暫時不用太擔心。而油價似乎亦不會否因為中東局勢而急升，因為美國

已成為全球最主要的產油國，所以美國絕對有能力在油價急升時，壓抑油價的升勢，更何況現時

中東的局勢，比大家預期要平靜。



不過，港股在１２月份開始，已累積了不少升幅，加上雖然剛過了聖誕及新年假期，但農曆

年假期將近，所以投資者的假期意欲仍然非常濃厚，故此恆指短期或會在２８０００至

２８８００點之間，先行整固，要再發力上升，可能要在２月份，當農曆年完結後才可。



＊不少資金密密收集港股＊



可是，現在其實可以先行吸納一些股份，等大市突破，因為近日港元持續轉強，甚至已貼近

強方兌換水平，反映出市場對港元的需求殷切，這似乎亦應該與港股的活動有關，所以相信有不

少資金亦在密密收集港股，當然本周以新經濟股的表現最為突出，而較落後的應該是眾安在線

（０６０６０），因為仍未突破１２月份的高位，現價仍然可以跟進，但其實一些與Ａ股折讓較

大的Ｈ股，更值得留意，因為相信港股今年的升勢，必定因為內地放寬銀根，令中港兩地金融市

場的氣氛顯著改善所帶動，而「北水」應該是推動港股上升的主力，所以一些與Ａ股有較大折讓

，而且業績前景理想的股份，絕對可以留意。



以下數隻股份便有此特質：光大銀行（０６８１８）、比亞迪（０１２１１）、鞍鋼

（００３４７）、金隅（０２００９）、國泰君安（０２６１１）及中國中鐵（００３９０）均

可留意，因為這些股份較Ａ股的折讓，普遍都超過３０％，當中金隅更達６０％，而且這些股份

的市盈率都處於偏低水平，而派息普遍不錯，絕對是今年長線投資之選。

《獨立股評人 陳永陸》

