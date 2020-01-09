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即市新聞

09/01/2020 08:34

《陶冬天下－陶冬》被挾持的央行們

　　《陶冬天下》中國人民銀行出風頭了。中國的央行在２０２０年率先出招，新年第一天便下
調存款準備金率５０點，全世界都對中國需求和全球增長更樂觀了，各國股市紛紛開門紅。
　
　　人民銀行行長易綱不久前剛講過，「應當珍惜正常的貨幣政策空間，在盡量長的時間內延續
正常的貨幣政策。」是甚麼令央行改變主意呢？最近李克強總理在成都做調研，商業銀行不提降
息，不說增加貨幣供應，異口同聲要求降準。
　
　　中國加入ＷＴＯ，成為世界加工廠之後，貿易順差暴漲。為維持人民幣匯率穩定，央行進行
沖銷干預，買入美元釋放出人民幣；為維持基礎貨幣穩定，央行大幅提高了存款準備金率，通過
降低銀行貸款的乘數來限制信用過度擴張。然而最近，貿易順差有下降的趨勢，更重要的是利率
一降再降，銀行的盈利水平遭受擠壓。銀行希望降低存款準備金率，讓自己手中有更多的可支配
流動性，以便維持利潤率。政府則希望將更多的流動性放入銀行手中，希望銀行支持實體經濟。
　
　　銀行手中有了更多的可支配流動性，是否意味著實體經濟受惠？筆者認為難。下行周期意味
著更大的信用風險，銀行收緊貸款標準是市場行為。不過可以肯定的是，降準可以令銀行有更多
的流動性和利潤空間。銀行利益倒逼出政策的改變。
　
　　無獨有偶，去年９月美國ｒｅｐｏ市場驚爆流動性缺口，隔夜回購利率一度飆升至１０％，
紐約聯儲被迫向銀行體系注入流動性。原本以為幾天就可以解決的短期流動性問題，卻像無底洞
一樣不斷吞噬著巨額的資金，ｒｅｐｏ市場依然無法依靠自身穩定下來。聯儲注資的時間期限一
再延長，提供資金的時間長度逐步增加，救急之舉愈來愈成為一項常備性政策了。
　
　　聯儲的資產負債表比危機前仍然大出四倍，按理市場沒有理由缺錢的，怎麼就填不滿資金缺
口呢？因為利率下降，收益率曲線趨平甚至倒掛，銀行利潤受到衝擊。銀行需要更多的資金來達
成利潤目標，於是極度低廉的資金成為銀行加槓桿的理由。聯儲自言這不是ＱＥ，在筆者眼裏只
要擴展資產負債表就是ＱＥ。貨幣當局重回ＱＥ，還是因為銀行利益，又是銀行利益倒逼出政策
的改變。　
　
　　美國的經濟情況不錯，就業市場熾熱，聯儲一方面停止降息，另一方面卻加速注入流動性。
中國經濟下行壓力較大，但是通貨膨脹明顯上升，人民銀行照樣擴張流動性。背後的邏輯是一致
的，銀行需要一個寬鬆的貨幣環境來穩定利潤，為了避免系統性金融風險，央媽唯有就範。在此
之前歐洲央行不斷的ＱＥ，也是類似的邏輯，把廉價的資金送到銀行手裏，希望他們賺到利差，
賺錢之餘最好可以貸款。
　
　　記得筆者８０年代見當時的聯儲主席沃爾克時，從他噴滿雪茄煙霧的嘴裏蹦出，「央行的任
務就是要制止銀行胡作非為」。未久，沃爾克被格林斯潘為首的少壯派趕下了聯儲主席寶座，此
之後央行便成了銀行的保護傘。《陶冬》
　
＊　本文原載於今週刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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