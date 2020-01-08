《豪匯有期－陳健豪》金價升勢過急，可博調整

《豪匯有期》自進入２０２０年後，金融市場仍是在炒作預計在下周將會簽訂首階段協議的

中美貿易關係，以及英國首相約翰遜在脫歐一事的進展等２０１９年舊新聞，上周就爆出一些新

的投資主題，其中中國人民銀行在今年首個交易日就宣布降準０﹒５％，雖然反映中國經濟的下

行壓力，但同時又令市場憧憬中國經濟的刺激，反而令環球股市紅盤高開，其中美股再創歷史新

高。



另一方面，美軍在伊拉克擊斃伊朗甚有影響力的將軍，伊朗就爆發反美情緒，中東緊張局勢

就成為２０２０年第一個投資主題，甚至傳出伊朗眾籌８０００萬美元、每名伊朗人用１美元暗

殺特朗普！其中黃金上周五（３日）就從１５３０起急升，執筆時已飆升至１５８０元；同時油

價亦出現飆升情況，上周五亦從每桶６１美元急升至６４﹒５美元。而傳統避險貨幣美元兌日圓

，亦在去年底於１０９﹒７０三次嘗試向上突破失敗、技術上形成三頂不破後回落，一度跌穿１

０８水平。不過美國總統特朗普就為事件嘗試降溫，指不求跟伊朗開戰或轉換政權，似乎雙方開

戰機會不高。



要知道地緣政治風險一般來得快、去得快，主要是難以估計，市場亦樂於考反應，因此後知

後覺高追的散戶常會摸頂追入而中伏。預期這個消息仍未成為第一季度的投資主題，美股或會出

現進一步調整，但相信不足以觸發恐慌性拋售。金價急升過後，或有機會先觸發調整，關鍵支持

在１５１５－１５３５支持區，關鍵阻力則在２０１２年１２月的１６３０，但預計本周未有條

件升至此水平。建議進取的投資者，可以嘗試逆市小注博調整，考慮在１５９０－１６００小注

沽空，升穿１６２０止損，目標先看１５５０－１５６０的裂口區。



本周將公布的重要數據，非２０２０年首個非農業新增職位莫屬，目前市場預期上月的新增

職位達１６萬份，至於平均時薪則上升約３﹒１％。市場關注這個數據，除了是每月一度的重磅

數據外，美國的１２月份ＩＳＭ製造業剛出現了自２００９年６月以來最低，主要受工廠訂單及

生產活動的減少，例如波音７３７Ｍａｘ機型的停產、甚至中美貿易戰的影響，都令美國企業投

資活動減少，加上環球經濟復甦力度弱，數據已連續８個月衰退及連續５個月跌低於５０水平，

因此非農業新增職位更受市場關注。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》

