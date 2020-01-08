  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/01/2020 11:23

《豪匯有期－陳健豪》金價升勢過急，可博調整

　　《豪匯有期》自進入２０２０年後，金融市場仍是在炒作預計在下周將會簽訂首階段協議的
中美貿易關係，以及英國首相約翰遜在脫歐一事的進展等２０１９年舊新聞，上周就爆出一些新
的投資主題，其中中國人民銀行在今年首個交易日就宣布降準０﹒５％，雖然反映中國經濟的下
行壓力，但同時又令市場憧憬中國經濟的刺激，反而令環球股市紅盤高開，其中美股再創歷史新
高。

　　另一方面，美軍在伊拉克擊斃伊朗甚有影響力的將軍，伊朗就爆發反美情緒，中東緊張局勢
就成為２０２０年第一個投資主題，甚至傳出伊朗眾籌８０００萬美元、每名伊朗人用１美元暗
殺特朗普！其中黃金上周五（３日）就從１５３０起急升，執筆時已飆升至１５８０元；同時油
價亦出現飆升情況，上周五亦從每桶６１美元急升至６４﹒５美元。而傳統避險貨幣美元兌日圓
，亦在去年底於１０９﹒７０三次嘗試向上突破失敗、技術上形成三頂不破後回落，一度跌穿１
０８水平。不過美國總統特朗普就為事件嘗試降溫，指不求跟伊朗開戰或轉換政權，似乎雙方開
戰機會不高。

　　要知道地緣政治風險一般來得快、去得快，主要是難以估計，市場亦樂於考反應，因此後知
後覺高追的散戶常會摸頂追入而中伏。預期這個消息仍未成為第一季度的投資主題，美股或會出
現進一步調整，但相信不足以觸發恐慌性拋售。金價急升過後，或有機會先觸發調整，關鍵支持
在１５１５－１５３５支持區，關鍵阻力則在２０１２年１２月的１６３０，但預計本周未有條
件升至此水平。建議進取的投資者，可以嘗試逆市小注博調整，考慮在１５９０－１６００小注
沽空，升穿１６２０止損，目標先看１５５０－１５６０的裂口區。
　
　　本周將公布的重要數據，非２０２０年首個非農業新增職位莫屬，目前市場預期上月的新增
職位達１６萬份，至於平均時薪則上升約３﹒１％。市場關注這個數據，除了是每月一度的重磅
數據外，美國的１２月份ＩＳＭ製造業剛出現了自２００９年６月以來最低，主要受工廠訂單及
生產活動的減少，例如波音７３７Ｍａｘ機型的停產、甚至中美貿易戰的影響，都令美國企業投
資活動減少，加上環球經濟復甦力度弱，數據已連續８個月衰退及連續５個月跌低於５０水平，
因此非農業新增職位更受市場關注。《艾德證券期貨總經理　陳健豪》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道08/01/2020
物色內地物管股 住宅龍頭優先
生財有道08/01/2020
春運電子化 同程藝龍流量勢再增
剖析天下08/01/2020
供應短缺租盤稀 都柏林租金回報率冠絕歐洲
樓市「胡」言08/01/2020
可怒也！200呎納米樓都有工作平台！？多得政府埋禍根……
國際動態08/01/2020
美稱未擬伊拉克撤軍 反增兵
剖析天下07/01/2020
巴西經濟 已上正軌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金