【人權法案】美國國會報告：香港官員迎合中央削港自治，港府反駁

《經濟通通訊社９日專訊》美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）１月８日發表

２０１９年人權年報指，過去１年中國限制香港自由及削弱當地政治自治權，做法將對美國未來

的對港政策產生影響。特區政府回應稱，強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律，認為

法案明顯干預香港的內部事務，毫無理據，更向暴力示威者發出錯誤信息，以及損害香港和美國

之間的關係和利益。對美方無視港方多次提出的切實關注並讓法案成為美國法律，特區政府表示

極度遺憾。



＊報告批評警方使用過度武力＊



美國國會報告提到香港的反修例示威，指觀察到香港從「一國兩制」所保證的自由受到削弱

。報告亦批評香港警方使用過度武力應對和平示威，香港官員迎合中央令香港自治每況愈下，又

指港府促進中港兩地經濟一體化的政策，包括高鐵一地兩檢、港珠澳大橋、大灣區規劃等，使香

港自治權進一步遭蠶食。



＊港府強調嚴守高度自治＊



港府回應指，自回歸以來，一直嚴格按照基本法的規定實行「港人治港」、高度自治。政府

已經正式撤回修例，而美國報告提到條例草案授權行政長官決定個案移交安排是錯誤的說法，又

指若大眾和平表達意見警方根本無須使用任何武力。律政司工作不受任何干涉亦不存在政治檢控

，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。（ｃｌ）（ｚｚ）

