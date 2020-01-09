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09/01/2020 17:02

【武漢肺炎】聶德權訪問廣州，順道視察高鐵西九龍站防控工作

　　《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局局長聶德權今日乘高鐵訪問廣州，出發前特地
於高鐵西九龍站出入境口岸，視察就武漢市出現肺炎病例群組個案所採取的防控措施。
　　就在內地的香港市民，聶德權表示，香港特區政府駐北京辦事處、四個駐內地經濟貿易辦事
處和１１個聯絡處，已把有關的健康資訊和最新資料上載其網頁和官方微信賬號，讓他們能更易
掌握相關信息。
　　聶德權強調政府各部門和機構會嚴陣以待，就病毒的最新發展迅速應變，並會以公開透明的
方式向市民公布最新和正確的資訊。（ｃｌ）

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