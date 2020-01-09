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09/01/2020 07:57

中信銀行（９９８）去年多賺近８％至４８０億人幣，不良貸款率降

　　《經濟通通訊社９日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布業績快報，
截至去年１２月３１日止年度純利４８０﹒１５億元（人民幣．下同）升７﹒８７％，每股盈利
０﹒９５元。
　　該集團指，營業收入按年升１３﹒７９％至１８７５﹒８４億元，營業利潤升３﹒６４％至
５６５﹒１１億元。截至去年末，不良貸款率１﹒６５％，按年下降０﹒１２個百分點；撥備覆
蓋率１７５﹒２５％，升１７﹒２７個百分點，而資產總額約６﹒７５萬億元，按年增長
１１﹒２３％。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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