中信銀行（９９８）去年多賺近８％至４８０億人幣，不良貸款率降

《經濟通通訊社９日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布業績快報，

截至去年１２月３１日止年度純利４８０﹒１５億元（人民幣．下同）升７﹒８７％，每股盈利

０﹒９５元。

該集團指，營業收入按年升１３﹒７９％至１８７５﹒８４億元，營業利潤升３﹒６４％至

５６５﹒１１億元。截至去年末，不良貸款率１﹒６５％，按年下降０﹒１２個百分點；撥備覆

蓋率１７５﹒２５％，升１７﹒２７個百分點，而資產總額約６﹒７５萬億元，按年增長

１１﹒２３％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

