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09/01/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１９﹒７億人幣，買美團小米沽融創騰訊

　　《經濟通通訊社９日專訊》伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭美國無人機攻擊身亡
後，伊朗昨日（８日）凌晨對駐伊拉克美軍基地發動襲擊，伊朗官方電視台指事件至少造成８０
名美軍死亡。美國總統特朗普稱隨時應對對方攻擊，令中東局勢再度升溫。港股受拖累周三（８
日）低開３２２點報２７９９９點，旋即失守十天線（約２８２１２點），及後更一度挫４６５
點低見２７８５７點。其後，伊朗外長稱伊朗此舉是適當的自衛措施，並不尋求戰爭升級，消息
令衝突降溫，港股跌幅曾收窄至１２３點報２８１９８，最終收報２８０８７點，跌２３４點或
跌０﹒８３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣大減近四成三。北水淨買入最多的個股依
次是美團（０３６９０）、小米（０１８１０）、太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是融
創（０１９１８）、騰訊（００７００）、信義光能（００９６８）。主板成交９６５﹒５４億
元增加約１１﹒７％，其中港股通成交１６０﹒１億元，佔總成交１６﹒６％。

＊美團急跌近４％，惟獲北水追捧＊

　　美團上日（７日）破頂後，昨日（８日）現獲利盤，急挫３﹒６２％，報１０６﹒４元。惟
北水趁調整時吸納，淨買入３﹒８億元。
　　騰訊獲中金維持「中性」評級和３４２元的目標價，惟全日軟０﹒９３％，報３８２元。北
水亦止買轉沽騰訊，淨沽出２９８６萬元。
　　信義光能獲瑞信維持「跑贏大市」評級及升目標價至７元，全日微升０﹒７３％，報
５﹒５４元。北水卻高位趁機會出貨，淨沽出１９４１萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　３．８３　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．０６　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　１．８９　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．５０　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．２５　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．５３　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－０．３０　
　　信義光能（００９６８）　　　　　－０．１９　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．１６　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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