《日入而息》劉鶴下周一赴美簽貿議，融創等配股，港股飆４７３點

《今天重點》﹡商務部稱劉鶴１３至１５日赴美簽首階段中美經貿協議

﹡內地１２月ＣＰＩ漲４﹒５％低預期，全年２﹒９％；內地１２月ＰＰＩ跌

０﹒５％遜預期，全年降０﹒３％；統計局表示１２月ＰＰＩ同比降幅收

窄，續六個月負增長；豬價續推高ＣＰＩ，通脹率環比由漲轉平

﹡陳茂波承諾將大膽支出以支持經濟，強調維持聯匯制度

﹡新地（０００１６）明公布大型社區項目，市傳將捐地或借地

﹡傳香港Ｃｉｔｙ Ｓｕｐｅｒ大股東考慮售股，作價或達３１億元

﹡傳藥明生物（０２２６９）大股東折讓最多８％配股，套現逾５１億元；傳

融創（０１９１８）擬折讓最多逾８％配股，籌資逾７０億元



《即日市況》﹡劉鶴下周一率團赴美簽貿議，港股飆４７３點收報２８５６１點



《深滬股市》﹡全年通脹目標達標，滬指收升０﹒９％成交保持７千億



《美元匯價》﹡美元部署高位做空，歐元不妨低位吸納；歐元最新報１﹒１１０８╱１２，

日圓最新報１０９﹒４３╱４４



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）首財季純利按年跌３﹒５％，下調全年度盈測

﹡東方證券（０３９５８）去年１２月淨利潤６﹒０２億元人民幣



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）西半山新盤首批料推３０伙，最快本周六開價

﹡大華銀行料今年內地經濟增長５﹒８％，料港元持續強勢；大華銀行料今年

美國減息一次，暫未有申請新加坡虛擬銀行牌照計劃

﹡小米（０１８１０）投資內地播客Ａｐｐ荔枝擬美上市，籌最多５３３０萬

美元

﹡中國移動啟動５Ｇ ＳＡ核心網設備集採，總預算逾２５﹒４億

﹡中電（００００２）向Ｒ＆Ｂ投資２００萬美元，加強能源管理技術合作

﹡正力（０８２８３）與車輛製造及交通出行公司合作

﹡民信國際（０８４５６）折讓逾一成七配股，淨籌７４９萬元

﹡共享集團（０３３４４）遭入稟清盤，無法償還債券本金利息

﹡麗年國際（０９９１８）超購逾３４倍，下限０﹒２５元定價

﹡佳兆業集團（０１６３８）發行５億美元優先票據，息１０﹒５％

﹡佳景（００７０３）擬租用澳博（００８８０）上葡京舖位營運美食廣場

﹡金界（０３９１８）柬埔寨賭場ＮａｇａＷｏｒｌｄ數千工人罷工

﹡朗詩地產（００１０６）斥５０７０萬美元收購美國亞利桑那州地塊

﹡達飛（０１８２６）向實力建業（００５１９）發８００萬美元換股債

﹡僑雄國際（００３８１）決定不進行林漿一體項目

﹡瀛晟科學（００２０９）出售癌症標靶治療項目，涉資８００萬元

﹡新地（０００１６）中環服務式住宅招租，首批５０伙月租２﹒２萬起

﹡德信中國（０２０１９）去年累計合約銷售金額４５０﹒８億元人民幣

﹡中國生物製藥（０１１７７）治療關節炎藥物獲頒發藥品註冊批件

﹡瑞房（００２７２）１２月合約物業銷售額按年升１﹒７倍至５０億元人幣

﹡迅銷（０６２８８）首季度純利及收入下跌，明早復牌

﹡利寶閣（０１８６９）與上海盒馬簽合作協議，與阿里合作擴至上海區；利

寶閣集團附屬公司以２２４０萬元人民幣收購耀良食品７０％股權

﹡米歇爾．馬德蘭擔任建行（００９３９）獨立非執行董事

﹡天津銀行（０１５７８）梁建法辭任副行長兼財務總監

﹡香港電視（０１１３７）去年第四季訂單交易額按年升３９％，今年目標升

２２％

﹡合生創展集團（００７５４）去年合約銷售金額按年上升４２％

﹡包浩斯（００４８３）第三財季同店銷售按年跌３１％，首九個月跌２４％

﹡渣打銀行對內地供應鏈平台聯易融作出策略性投資



《國企紅籌》﹡遠洋集團（０３３７７）發行４億美元優先票據

﹡聯想（００９９２）折疊屏Ｒａｚｒ第二季中國發表，將支持５Ｇ

﹡青島港（０６１９８）董家口港輸油管道三期工程上日投產試運營

﹡雅士利國際（０１２３０）行政總裁張平辭任，閆志遠接任３年



《神州民企》﹡騰訊（００７００）企業微信活躍用戶數破６０００萬，小遊戲商業規模年

增超３５％；騰訊張小龍稱微信將發力「短內容」，５０００人好友上限要

突破；新版微信推出「僅聊天」加好友，可突破５０００人好友上限設置

﹡飛毛腿（０１３９９）獲大股東方金增持至５０﹒６７％

﹡舜宇（０２３８２）去年１２月手機鏡頭出貨量按年增加近６８％



《中國要聞》﹡內地１２月ＣＰＩ漲４﹒５％低預期，全年２﹒９％

﹡內地１２月ＰＰＩ跌０﹒５％遜預期，全年降０﹒３％

﹡統計局表示１２月ＰＰＩ同比降幅收窄，續六個月負增長；豬價續推高

ＣＰＩ，通脹率環比由漲轉平

﹡商務部表示進一步加大中央儲備肉投放力度；：劉鶴１３至１５日赴美簽首

階段中美經貿協議

﹡今年春運明日開始，２月１８日結束，共４０天

﹡民航局表示春運民航旅客量料７９００萬人次增逾８％

﹡交通部表示重點做好旅客量大區域消毒監測防護措施

﹡浙江今年計劃投資三千億人幣支持長三角一體化

﹡５２歲國家外匯局副局長張新獲任命為廣東副省長

﹡內地春運來臨，當局就武漢肺炎監測防控作安排部署

﹡內地專家警告武漢不明肺炎疫情人傳人可能性很大

﹡巴西２０１９年牛肉出口創新高，中國仍是最大買家

﹡胡潤中國５００強民企榜單出爐：阿里第一騰訊第二

﹡挪威工業部長表示中挪兩國有望年內達成自貿協議

﹡報告指內地去年網上餐飲外賣交易規模近７３００億元

﹡中國信通院表示去年內地手機出貨量按年跌６﹒２％

﹡自然資源部表示中國將全面開放油氣勘查開採市場

﹡報道指財政部逾５０００億一般地方債額度提前下達

﹡人行表示截至去年末市場化債轉股規模超１﹒４萬億元；人行已受理美國運

通銀行卡清算機構開業申請；人行逆回購１２連停，今日零投放零回籠；人

行與老撾央行簽署雙邊本幣合作協議

﹡美國參議員提法案，禁止使用華為設備的國家共享情報

﹡深圳加強港澳更緊密合作，深圳灣口岸將２４小時通關

﹡中國民航局表示未要求國內航司取消伊朗航班或改航線

﹡南方航空昨日取消烏魯木齊往返伊朗德黑蘭航班

﹡報道指中東戰局對內地三大通信運營商和中興幾無影響

﹡乘聯會表示去年乘用車銷量同比跌７﹒５％連續兩年下滑

﹡中國外交部批美單方面退出伊核協議是無視國際法

﹡茅台天貓合作升級，春節期間５３度飛天茅台加量發售

﹡再有中國人疑偷拍美軍基地被捕，中方要求公正調查



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒３％，報１１９７０﹒６３點

﹡澳媒爆王立強被威脅誣綠營收買，國民黨高層認曾接觸



《其他消息》﹡美國國會報告指香港官員迎合中央削港自治，港府反駁

﹡陳茂波承諾將大膽支出以支持經濟，強調維持聯匯制度

﹡余若海稱戴口罩人士破壞及襲擊已成香港日常發生的事

﹡美國會報告批中國侵蝕香港自治，駐港公署：一派胡言

﹡林鄭下午與駱惠寧在禮賓府會晤逾一小時

﹡聶德權訪問廣州，順道視察高鐵西九龍站防控工作

﹡海關對十名違反發牌規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動

﹡摩根大通預測今年住宅價格將下跌１０％

﹡悼念周梓樂逝世兩月，將軍澳凌晨再有人堵路破壞

﹡深股通額度全日用５４﹒６億元；滬股通額度全日用４１﹒２億元，陸股通

淨流入近７６億

﹡匯豐分行下周二起提早一小時服務，方便客戶兌換新鈔

﹡澳門表示防疫措施仍有效，將聯絡國家部門取新病毒資料

﹡代理指去年二手私宅登記跌８％，但均價升至８７７萬

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