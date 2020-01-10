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即市新聞

10/01/2020 07:46

《日出而作》美股齊破頂，圓匯創兩周低，油價三連跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８９５６．９０　升　　２１１．８１點╱０．７４％

　　　　　　　　標普５００　　　　　３２７４．７０　升　　　２１．６５點╱０．６７％

　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９２０３．４３　升　　　７４．１８點╱０．８１％

　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５９８．１２　升　　　２３．１９點╱０．３１％

　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４９５．０６　升　　１７４．８８點╱１．３１％

　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０４２．５５　升　　　１１．５５點╱０．１９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．５０，歐元兌美元１．１１０８

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