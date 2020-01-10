《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９５６．９０ 升 ２１１．８１點╱０．７４％
標普５００ ３２７４．７０ 升 ２１．６５點╱０．６７％
納斯達克 ９２０３．４３ 升 ７４．１８點╱０．８１％
倫敦富時１００ ７５９８．１２ 升 ２３．１９點╱０．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １３４９５．０６ 升 １７４．８８點╱１．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４２．５５ 升 １１．５５點╱０．１９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．５０，歐元兌美元１．１１０８
10/01/2020 07:46
《日出而作》美股齊破頂，圓匯創兩周低，油價三連跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９５６．９０ 升 ２１１．８１點╱０．７４％
標普５００ ３２７４．７０ 升 ２１．６５點╱０．６７％
納斯達克 ９２０３．４３ 升 ７４．１８點╱０．８１％
倫敦富時１００ ７５９８．１２ 升 ２３．１９點╱０．３１％
法蘭克福ＤＡＸ １３４９５．０６ 升 １７４．８８點╱１．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４２．５５ 升 １１．５５點╱０．１９％
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