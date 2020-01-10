《窩輪匯智－劉嘉輝》高處覺心寒？對沖找「定心丸」

《窩輪匯智》大市連升六個星期，隨指數累積較大的升幅，部分資金流入相關淡倉作對沖或

是看淡的準備。對於手上仍持有正股的投資者來說，或許面對著一些「開心的煩惱」。若選擇繼

續持有的話，一旦市況出現大幅回調整固，如何自處？而在此刻的強勢升勢中，若貿然沽出獲利

，他日「買唔返」又點算？

的確，針對如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）及小米

（０１８１０）這類「當紅炸子雞」，沽售後再急升的話，雖然已有獲利，但心裡總不是味兒，

擔心錯失其後進一步上揚的機會。

市況的調整往往是來得突然，若不早作準備很容易會被殺個措手不及、甚至作出錯誤的投資

決定。因此，投資者不妨趁風平浪靜之時，作出適量的對沖部署。

所謂對沖，即對於當前的持倉「買保險」作相反的部署，即看好持有正股的可買入淡倉，看

淡的則可以好倉作準備。就以騰訊作例，有見股價累積很大的升幅，本周上試４００元大位受阻

，覺得調整隨時有機會出現，此時投資者便可留意淡倉產品。

至於產品選擇方面，若不想以太多資金作對沖，則可留意一些相對貼價及年期較短產品。舉

例說，投資者若看好恆指但欲以認沽證做對沖，市場上有個別於本月底到期的輕微價外恆指認沽

證，有效槓桿近４０倍之高。這類短身證的特點是價錢平、槓桿高、敏感度亦高，若市況未有出

現逆轉，又或未跌至行使價以下致價外結算，這類認沽輪縱使投資全失，所損失的金額相對正股

的賺幅少，可視為對沖的開支或是保險費用。相反，若後市突然急插令認沽證由價外變為深入價

內的話，賺取價內值之餘，加上若引伸波幅上升，認沽輪將達致雙贏效果，此時便有助抵銷部分

正股損失，有如為投資者派下一粒「定心丸」。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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