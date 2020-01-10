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即市新聞

10/01/2020 11:17

《投資觀點－施宏毅》成交乃市場原動力，ＯＢＶ助確認趨勢

　　《投資觀點》今天談談甚麼是淨值成交量Ｏｎ　Ｂａｌａｎｃｅ　Ｖｏｌｕｍｅ（ＯＢＶ）
，它能夠反映不止一個交易日，而是一個時間段成交量與價格的關係，幫助投資者確認趨勢。
　　淨值成交量（ＯＢＶ）是以累積計算的方法，將上一個交易日的淨值成交量，加上或減去當
日的成交量。加減的準則便基於當日價格的升跌，算式如下：
　　若當日的收市價比上一個交易日的為高時，當日的ＯＢＶ＝上日的ＯＢＶ＋今天成交量；若
當日的收市價比上一個交易日的為低時，當日的ＯＢＶ＝上日的ＯＢＶ－今天成交量；若當日的
收市價等於上一個交易日時，當日的ＯＢＶ＝上日的ＯＢＶ；
　　因此，若當日的收市價上升，當日的成交量便會加在累積的成交量上；反之，當日的收市價
下跌，則當日的成交量便在累積的成交量中減去。
　　ＯＢＶ的背後原理是成交量是支配市場的一種原動力，欠缺成交量的實質支持，一切升與跌
都可能是虛浮無力。
　　投資者可使用ＯＢＶ來確認後市走勢。當價格上升時成交量大，下跌時成交量少，ＯＢＶ便
會持續上升。代表著升市時仍然有買盤求貨，入市氣氛濃厚。當價格上升時成交量萎縮，而下跌
時成交量增加，ＯＢＶ會一路向下遞減，則代表著賣盤大手拋售，難有支持。由此可見，ＯＢＶ
如跟價格的走勢一致，後市走勢便更為明確。
　　再者，我們可以進階使用，ＯＢＶ走勢與價格走勢呈現背馳，後市轉勢的機會很大。當價格
上升而ＯＢＶ下跌，反映了市場承接力減弱；當價格下跌而ＯＢＶ上升，可能是投資者陸續「儲
貨」，這兩個情況都代表著價格可能將會反轉。
　　說到這裏，大家都會發現ＯＢＶ著重成交量與價格的密切關係，但是它真的可以完全反映兩
者的關係嗎？其實當中仍存在一定的盲點。例如某天的資產價格出現大幅度上下震盪，最終回到
上一個交易日的收市價，即使當天成交量出現相對大的變化，以ＯＢＶ的計算方法，仍然會等同
上一個交易日，維持不變。
　　要填補這個盲點，投資者可以選取不同的時間間距，例如周線和月線的數據，找尋中長線的
趨勢。而在短線，當然亦可以檢視分鐘或小時間距的成交變化，但仍要小心時間間距過小，成交
量相對高低扭曲的情況。在這裏亦可以用我們其他教學中的技術分析，例如陰陽燭和形態，雙重
確定後市去向。
　　總括而言，在量比價先行的前設下，ＯＢＶ能夠反映成交量與價格升跌的關係，投資者可善
用這個指標，尋找不同資產的趨勢。《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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