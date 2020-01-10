《環球趨勢－黃耀宗》今年上半年環球投資市況展望－第三部分

《環球趨勢》金價自７月記招後，曾急升至１５５７元。其後市場避險情緒稍有緩和，令金

價進入整固階段。我們對於金價長線仍保持樂觀。除上次記招的分析外，黃金過去數季供不應求

的情況、環球不明朗因素持續上升、環球息率難以大幅攀升等因素，均顯示金價長線具多項利好

因素。金價中線目標︰１６４０元（１２﹒０２％），長線目標︰２０００元＋（３６﹒５９％

）。



＊金價短線整固長線受惠多項利好因素，油價上半年先橫行後升＊



美國頁岩油及傳統產油量同步加快。幸好美國頁岩油平均成本價過去數月上升至４５﹒０５

美元╱桶，加上最近油組再度減產以達至供求平衡的消息，令油價獲支持。紐約期油目標︰每桶

６３﹒５０美元（８﹒１４％），而下方支持在每桶５１﹒００美元（－１３﹒１５％）。



＊２０２０年上半年環球ＥＴＦ模擬組合配置＊



１５％︰ＭＳＣＩ中國指數ＥＴＦ

１０％︰亞洲高息股票ＥＴＦ

１５％︰亞洲高息債券ＥＴＦ

１５％︰黃金ＥＴＦ

１５％︰環球雲計算主題ＥＴＦ

２０％︰環球健康護理主題ＥＴＦ

１０％︰美國中、小型股ＥＴＦ



＊２０２０年上半年中、港十大薦股＊



騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）、長江基建集團（０１０３８）、小米

集團－Ｗ（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）、百威亞太（０１８７６）、申洲國際

（０２３１３）、雅生活服務（０３３１９）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴

（０９９８８）。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

