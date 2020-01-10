《環球趨勢－黃耀宗》今年上半年環球投資市況展望－第三部分

《環球趨勢》金價自７月記招後，曾急升至１５５７元。其後市場避險情緒稍有緩和，令金
價進入整固階段。我們對於金價長線仍保持樂觀。除上次記招的分析外，黃金過去數季供不應求
的情況、環球不明朗因素持續上升、環球息率難以大幅攀升等因素，均顯示金價長線具多項利好
因素。金價中線目標︰１６４０元（１２﹒０２％），長線目標︰２０００元＋（３６﹒５９％
）。
＊金價短線整固長線受惠多項利好因素，油價上半年先橫行後升＊
美國頁岩油及傳統產油量同步加快。幸好美國頁岩油平均成本價過去數月上升至４５﹒０５
美元╱桶，加上最近油組再度減產以達至供求平衡的消息，令油價獲支持。紐約期油目標︰每桶
６３﹒５０美元（８﹒１４％），而下方支持在每桶５１﹒００美元（－１３﹒１５％）。
＊２０２０年上半年環球ＥＴＦ模擬組合配置＊
１５％︰ＭＳＣＩ中國指數ＥＴＦ
１０％︰亞洲高息股票ＥＴＦ
１５％︰亞洲高息債券ＥＴＦ
１５％︰黃金ＥＴＦ
１５％︰環球雲計算主題ＥＴＦ
２０％︰環球健康護理主題ＥＴＦ
１０％︰美國中、小型股ＥＴＦ
＊２０２０年上半年中、港十大薦股＊
騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）、長江基建集團（０１０３８）、小米
集團－Ｗ（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）、百威亞太（０１８７６）、申洲國際
（０２３１３）、雅生活服務（０３３１９）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴
（０９９８８）。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》