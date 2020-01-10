  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 10:00

《環球趨勢－黃耀宗》今年上半年環球投資市況展望－第三部分

　　《環球趨勢》金價自７月記招後，曾急升至１５５７元。其後市場避險情緒稍有緩和，令金
價進入整固階段。我們對於金價長線仍保持樂觀。除上次記招的分析外，黃金過去數季供不應求
的情況、環球不明朗因素持續上升、環球息率難以大幅攀升等因素，均顯示金價長線具多項利好
因素。金價中線目標︰１６４０元（１２﹒０２％），長線目標︰２０００元＋（３６﹒５９％
）。

＊金價短線整固長線受惠多項利好因素，油價上半年先橫行後升＊

　　美國頁岩油及傳統產油量同步加快。幸好美國頁岩油平均成本價過去數月上升至４５﹒０５
美元╱桶，加上最近油組再度減產以達至供求平衡的消息，令油價獲支持。紐約期油目標︰每桶
６３﹒５０美元（８﹒１４％），而下方支持在每桶５１﹒００美元（－１３﹒１５％）。

＊２０２０年上半年環球ＥＴＦ模擬組合配置＊

１５％︰ＭＳＣＩ中國指數ＥＴＦ
１０％︰亞洲高息股票ＥＴＦ
１５％︰亞洲高息債券ＥＴＦ
１５％︰黃金ＥＴＦ
１５％︰環球雲計算主題ＥＴＦ
２０％︰環球健康護理主題ＥＴＦ
１０％︰美國中、小型股ＥＴＦ

＊２０２０年上半年中、港十大薦股＊

　　騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）、長江基建集團（０１０３８）、小米
集團－Ｗ（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）、百威亞太（０１８７６）、申洲國際
（０２３１３）、雅生活服務（０３３１９）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴
（０９９８８）。《利達ＬＷ　Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師　黃耀宗》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/01/2020
哈里梅根「辭職」無知會 英女王震驚
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金