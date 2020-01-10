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即市新聞

10/01/2020 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　高雅光學（００９０７）及信盛礦業（０２１３３）分別計劃股份二供一及四供一，股份均
在下周二（１４日）除淨，供股價分別是１４仙及５﹒５仙，今日早市股價分別升５﹒８８％報
０﹒１８元，以及漲１﹒９２％，報５﹒３仙。高雅光學供股權買賣日期為１月２９日至２月５
日，供股股份２月１９日開始買賣。信盛礦業供股權買賣日期為２月５日至１２日，供股股份２
月２６日開始買賣。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
高雅光學（００９０７）　二供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　１９╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１４仙
信盛礦業（０２１３３）　四供一，　　　１４╱１　　　１６╱１－２２╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價５﹒５仙
萬嘉集團（００４０１）　五合一　　　　２０╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬嘉集團（００４０１）　合併後一供二，２１╱１　　　２３╱１－３１╱１　　２６╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１９﹒２仙
培力控股（０１４９８）　二供一，　　　２９╱１　　　３１╱１－６╱２　　　　３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價８０仙
再生醫學（０８１５８）　一供二，　　　２９╱１　　　３１╱１－５╱２　　　１３╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
五菱汽車（００３０５）　二供一，　　　　４╱２　　　　６╱２－１２╱２　　　９╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
安悅國際（０８２４５）　十合一　　　　　６╱２　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
安悅國際（０８２４５）　合併後二供一，　７╱２　　　１１╱２－１７╱２　　１２╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價１０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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