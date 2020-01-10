【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１０日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄

合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

股價因而波幅加大，投資應加以留意。

高雅光學（００９０７）及信盛礦業（０２１３３）分別計劃股份二供一及四供一，股份均

在下周二（１４日）除淨，供股價分別是１４仙及５﹒５仙，今日早市股價分別升５﹒８８％報

０﹒１８元，以及漲１﹒９２％，報５﹒３仙。高雅光學供股權買賣日期為１月２９日至２月５

日，供股股份２月１９日開始買賣。信盛礦業供股權買賣日期為２月５日至１２日，供股股份２

月２６日開始買賣。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２

供股價１４仙

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２

供股價５﹒５仙

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

安悅國際（０８２４５） 合併後二供一， ７╱２ １１╱２－１７╱２ １２╱３

供股價１０仙

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註：以各公司最新公布為準

