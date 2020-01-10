《專家之言－麥嘉嘉》５Ｇ手機設備股中長線投資價值仍在

《專家之言》受到中美貿易局勢以及地緣政治緊張局勢等方面的不確定性所影響，世界銀行

下調２０２０年全球增長預測０﹒２個百分點至２﹒５％。當中，美國經濟增速預計將從

２０１９年的２﹒３％降至２０２０年的１﹒８％，歐元區經濟增速預計將從２０１９年的

１﹒１％降至２０２０年的１％。另一方面，世銀預期新興市場經濟增長則回升至４﹒３％。新

興市場經濟成長將主要由８個國家領軍，包括巴西、印度等，反映先進經濟體及新興市場經濟前

景相當分化。受到美國經濟衰退疑慮升高、美聯儲擴大資產負債表、貿易赤字擴大等因素，預期

首季美匯走勢偏弱。在預期弱美元以及估值便宜，有助支持新興市場資產價格。



＊內地ＣＰＩ短期面臨上行壓力＊



中國方面，國家統計局公布去年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升４﹒５％，升

幅低過預期的升４﹒７％，與上月持平。２０１９年全年ＣＰＩ按年上漲２﹒９％，漲幅符合在

３％的目標範圍內。其中，１２月豬肉價格按年上漲９７％，漲幅回落１３﹒２個百分點；按月

價格則由上月上漲３﹒８％，轉為下降５﹒６％。扣除波動較大的食品和能源價格後的核心通脹

穩定在１﹒４％。由於春節、油價波動以及去年基數較低等因素，短期內ＣＰＩ仍面臨上行壓力

。

中國致力發展５Ｇ，根據中國信息通信研究院發表的《５Ｇ經濟社會影響白皮書》，隨着

２０２０年５Ｇ正式商用，預計２０２０年將帶動約４８４０億元人民幣的直接產出；至２０２

５年、２０３０年將分別增至３﹒３萬億、６﹒３萬億元人民幣，１０年間的年均複合增長率達

２９％。５Ｇ傳送速度極快，一般達４Ｇ的２０倍，最高更可達１００倍，極短時間傳送海量數

據，應用上，５Ｇ對企業、科研、政府機構、軍隊發展和使用大數據、雲計算、人工智能、物聯

網技術成關建。



＊５Ｇ技術帶動下游產業鏈需求＊



根據工信部數據，內地去年１１月手機出貨量按年跌１﹒５％，跌幅較１０月的減少

６﹒７％大幅改善，反映內地手機市場有回穩向上勢頭。當中５Ｇ手機為增長動力，出貨量

５０７萬部，較１０月多出一倍。

展望今年，市場調查機構ＩＤＣ預計全球５Ｇ手機出貨量達１﹒９億部，佔整體智能手機出

貨量急增至１４％。５Ｇ技術將帶動通信、電子元器件、晶片及終端應用等下游產業鏈需求，相

關的終端設備供應商、通訊設備營運及基站系統及網絡廠商將受益於５Ｇ規模商用，中長線投資

價值前景仍在。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

