  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》５Ｇ手機設備股中長線投資價值仍在

　　《專家之言》受到中美貿易局勢以及地緣政治緊張局勢等方面的不確定性所影響，世界銀行
下調２０２０年全球增長預測０﹒２個百分點至２﹒５％。當中，美國經濟增速預計將從
２０１９年的２﹒３％降至２０２０年的１﹒８％，歐元區經濟增速預計將從２０１９年的
１﹒１％降至２０２０年的１％。另一方面，世銀預期新興市場經濟增長則回升至４﹒３％。新
興市場經濟成長將主要由８個國家領軍，包括巴西、印度等，反映先進經濟體及新興市場經濟前
景相當分化。受到美國經濟衰退疑慮升高、美聯儲擴大資產負債表、貿易赤字擴大等因素，預期
首季美匯走勢偏弱。在預期弱美元以及估值便宜，有助支持新興市場資產價格。

＊內地ＣＰＩ短期面臨上行壓力＊
　
　　　中國方面，國家統計局公布去年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升４﹒５％，升
幅低過預期的升４﹒７％，與上月持平。２０１９年全年ＣＰＩ按年上漲２﹒９％，漲幅符合在
３％的目標範圍內。其中，１２月豬肉價格按年上漲９７％，漲幅回落１３﹒２個百分點；按月
價格則由上月上漲３﹒８％，轉為下降５﹒６％。扣除波動較大的食品和能源價格後的核心通脹
穩定在１﹒４％。由於春節、油價波動以及去年基數較低等因素，短期內ＣＰＩ仍面臨上行壓力

　　中國致力發展５Ｇ，根據中國信息通信研究院發表的《５Ｇ經濟社會影響白皮書》，隨着
２０２０年５Ｇ正式商用，預計２０２０年將帶動約４８４０億元人民幣的直接產出；至２０２
５年、２０３０年將分別增至３﹒３萬億、６﹒３萬億元人民幣，１０年間的年均複合增長率達
２９％。５Ｇ傳送速度極快，一般達４Ｇ的２０倍，最高更可達１００倍，極短時間傳送海量數
據，應用上，５Ｇ對企業、科研、政府機構、軍隊發展和使用大數據、雲計算、人工智能、物聯
網技術成關建。

＊５Ｇ技術帶動下游產業鏈需求＊

　　根據工信部數據，內地去年１１月手機出貨量按年跌１﹒５％，跌幅較１０月的減少
６﹒７％大幅改善，反映內地手機市場有回穩向上勢頭。當中５Ｇ手機為增長動力，出貨量
５０７萬部，較１０月多出一倍。
　　展望今年，市場調查機構ＩＤＣ預計全球５Ｇ手機出貨量達１﹒９億部，佔整體智能手機出
貨量急增至１４％。５Ｇ技術將帶動通信、電子元器件、晶片及終端應用等下游產業鏈需求，相
關的終端設備供應商、通訊設備營運及基站系統及網絡廠商將受益於５Ｇ規模商用，中長線投資
價值前景仍在。《申萬宏源投資顧問部主管　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/01/2020
哈里梅根「辭職」無知會 英女王震驚
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金