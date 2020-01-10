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10/01/2020 16:15

【新股上市】尚晉（２５２８）暗盤開１﹒８５元低上市價７﹒５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》大中華從事國際品牌時尚服裝零售商尚晉國際（０２５２８）
下周一（１３日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易場開報１﹒８５元，比上市價２元低出
７﹒５％，以每手２０００股計，不考慮交易費用，每手帳蝕３００元
　　該股在耀才交易中心暫未有成交。
　　該股公開發售部分超額認購１６﹒７倍，一手中籤率１４％，認購８手穩奪一手。股份定價
為２元，接近招股價範圍１﹒７元至２﹒１元之上限。（ｅｃ）

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