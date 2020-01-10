《經濟通通訊社１０日專訊》國美金融科技（００６２８）發盈警，截至去年１２月底止年
度，將錄得虧損不少於２９００萬元（人民幣﹒下同），而上年同期則錄得溢利約１４３﹒９萬
元人民幣。
盈轉虧主要由於，預期將應收貸款及其他應收款項確認減值虧損撥備不少於３１００萬元，
較相應期間確認之金額高出最少約１７００萬元，而公司管理層現時仍在確定撥備金額；另外，
集團預期將就其他無形資產確認減值虧損撥備約１１００萬元等等。
公司預期於３月底前公布業績。（ｊｔ）
10/01/2020 12:10
【企業盈警】國美金融（０６２８）年度盈轉虧最少２９００萬人幣
《經濟通通訊社１０日專訊》國美金融科技（００６２８）發盈警，截至去年１２月底止年
度，將錄得虧損不少於２９００萬元（人民幣﹒下同），而上年同期則錄得溢利約１４３﹒９萬
元人民幣。
盈轉虧主要由於，預期將應收貸款及其他應收款項確認減值虧損撥備不少於３１００萬元，
較相應期間確認之金額高出最少約１７００萬元，而公司管理層現時仍在確定撥備金額；另外，
集團預期將就其他無形資產確認減值虧損撥備約１１００萬元等等。
公司預期於３月底前公布業績。（ｊｔ）
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