【企業盈警】國美金融（０６２８）年度盈轉虧最少２９００萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》國美金融科技（００６２８）發盈警，截至去年１２月底止年

度，將錄得虧損不少於２９００萬元（人民幣﹒下同），而上年同期則錄得溢利約１４３﹒９萬

元人民幣。

盈轉虧主要由於，預期將應收貸款及其他應收款項確認減值虧損撥備不少於３１００萬元，

較相應期間確認之金額高出最少約１７００萬元，而公司管理層現時仍在確定撥備金額；另外，

集團預期將就其他無形資產確認減值虧損撥備約１１００萬元等等。

公司預期於３月底前公布業績。（ｊｔ）

