【嚟緊炒Ｄ乜】雷蛇搞數字銀行潛力增，雲遊戲「食正條水」！

【嚟緊炒Ｄ乜】沉寂一時的雷蛇（０１３３７）近日再度活躍起來，公司計劃於新加坡申請

「數字銀行」牌照，令其股價突然再現波幅。究竟雷蛇是甚麼葫蘆賣甚麼藥？而今年將會是手遊

行業改革重要的一年，究竟雷蛇又會如何把握機遇？



＊夥富衛搞數字銀行，轉做金融行業潛力高＊



雷蛇當初上市的光環，很大程度來自香江首富李嘉誠旗下的「維港投資」曾經參與公司的Ｄ

輪融資，據過往新聞報道顯示，「維港投資」於２０１７年４月以每股２３０４﹒８美元價格認

購共１０８４６股Ｄ系列優先股，總代價約２５００萬美元（約１﹒９５億港元），上市後該批

股份佔公司已發行股本１﹒２９％。

由於「維港投資」持股低於５％，因此我們無法從港交所股權披露上得知公司至今仍否繼續

持股。但雷蛇最近公布一項新消息，就是公司旗下金融科技分支「Ｒａｚｅｒ

Ｆｉｎｔｅｃｈ」已經向新加坡金融局申請「數字銀行」牌照，而且已建立一個合作夥伴財團，

當中包括李嘉誠兒子李澤楷旗下富衛（ＦＷＤ）。

可見的是，雷蛇似乎與李氏家族有著密不可分的地位。雖然「維港投資」的持股量，以現價

計算約市值１﹒５億港元，但由於「維港投資」持股能力強的關係，就算目前虧損些少，相信仍

然持有股份，否則富衛亦不會參與其「數字銀行」的計劃。

市場消息指，阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻金服亦同樣申請星洲「數字銀行」牌照，

目前未有太多消息。但雷蛇畢竟是星洲「地膽」，加上有富衛在背後支撐，能獲得牌照的機率相

信較高，而「數字銀行」牌照對雷蛇最大的意義，在於其香港與新加坡的聯繫性，背後可能牽涉

兩地的資金遷移活動，所謂「過河濕腳」，該項業務可能會成為雷蛇股價增長的另一個動力。

據雷蛇上年中期業績提及，金融服務主要針對網上付款，上半年的付款總額達８﹒２８億美

元；而Ｒａｚｅｒ Ｐａｙ於２０１８年推出，於馬來西亞作試點，截至去年６月３０日止，用

戶數量達１００萬個。正正就是由於雷蛇在東南亞有一定的用戶量，才能成為公司

Ｆｉｎｔｅｃｈ發展的重要基石，與富衛合作，未來可能推出網上保險、基金、理財等一系列產

品，甚至推出借貸或信用卡服務，挑戰傳統金融地位。



＊電競行業今年再轉型，雲遊戲將蓬勃發展＊



全球電競行業於去年整年表現雖然精彩，但不少大行分析師都認為，手遊行業可能會遇到瓶

頸，主要考慮到現時多隻賺錢遊戲開始步入收割期的尾端，同一時間又未見到有新遊戲產品可以

代替，因此擔心遊戲企業營利受阻。事實上，遊戲行業一直在轉型，而轉型的不是遊戲的題材，

而是遊戲的模式。去年經常提到一個概念，就是「雲遊戲」，內地網易、騰訊（００７００）都

在這塊藍海中努力拼勁，於去年年尾已經推出雲遊戲相關平台，而且玩家都有不錯的反應。

所謂雲遊戲，即是玩家不再需要下載遊戲落載體，而是交由雲端處理，而玩家只需要有輸入

及輸出的裝置即可有玩。意味未來遊戲的對機體的質量的需求性大大降低，有分析指出，此創舉

對家用機體如Ｓｏｎｙ的Ｐｌａｙｓｔｉｏｎ、微軟的Ｘｂｏｘ及任天堂打擊最大，而手機在雲

遊戲方面會更進一步，因為配合５Ｇ發展底下，剛好適合雲遊戲的發展趨勢，在可見的未來，手

提遊戲將整合在手機之中，而電腦將有機會徹底取代家用機的地位，而雷蛇又與騰訊雲展開合作

計虹４，未來可能於騰訊雲遊戲中有獨特的位置，在「食正條水」的情況下，相信可以受惠。

目前市面上打著「電競」概念的手機少之又少，而雷蛇就是其中一個先行者，可惜的是，

Ｒａｚｅｒ Ｐｈｏｎｅ在市場上的定價略高，其中二代手機賣６７９９港元，市場反應不大，

導致三代的研發只聞樓梯響，且有傳三代會終止開發。從硬件上分析，２代配置

Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８４５處理器，採用無線充電硬件，兼有１２００萬像素ＯＩＳ廣角及

兩倍變焦鏡，在同款手機中有不少類似選擇，價位約在三至四千元左右，因此雷蛇手機則變得有

點雞肋。



＊硬件銷售穩升，電競手提電腦倍數增長＊



參考雷蛇去年上半年業績，公司主力營銷電腦周邊設備，其中電競鍵盤與滑鼠銷售良好，去

年上半年營業額上升１﹒９％至１﹒７９億美元，佔總營業額５０﹒２％。其鍵盤及滑鼠價位在

８００元至１９００元之間，屬高階市場系列。雖然雷蛇周邊都有一定的捧場客，但問題在於產

品的增長速度緩慢，而目前亦未有技術突破或者更新，相信難有大增長。

另一方面，電腦系統營業額增加９２％至１﹒２４億美元，佔總營業額３４﹒８％；軟件及

服務營業額增長１﹒１倍至３５７３萬美元。電腦系統即雷蛇電競手提電腦，軟件服務包括平台

、虛擬信用積分及支付服務。雷蛇手提電腦似乎在電競屆中都略受歡迎，因為其最新款手提電腦

搭載Ｉｎｔｅｌ９代的Ｃｐｕ與ＮＶＩＤＩＡ ＲＴＸ２０６０顯示卡，其中ＲＴＸ的追光技術

令話畫質素再度提升，為電競手提電腦的高端產品。

電競手提電腦銷售表現令人意外，對於傳統玩家而言，參於電競多數採用家用個人電腦

（ＰＣ），而手提電腦則為公事而設，因此硬件需求不須過高。但由於現時網吧衰落，不少電競

玩家情願三五知己約在一個有ＷＩＦＩ的地方聚腳點，因此才產生了電競手提電腦的需求。相信

未來將會持續增長，成為雷蛇在硬件營銷增長的動力之一。



＊現價追入仍有水位，１﹒６元阻力明顯＊



雷蛇於２０１７年１１月上市，由上市新高５﹒４９元一路尋底，２０１８年１２月見歷史

低位１﹒０１元，目前現價約１﹒２９元，近年來約在１﹒６元左右阻力明顯。投資者如有興趣

，現價追入亦未嘗不可，只要不穿１元關口仍可持有，股價催化劑是公司能否奪得新加坡的金融

牌照，雷蛇手機三代研發時間表，以及３月份公布的全年業績有爆發性增長。假如現價追入，能

夠升破１﹒６元關口，投資者可考慮加注；但如未能突破１﹒６元關口，則可考慮先行食胡。



表列雷蛇（０１３３７）近年業績：



項目╲年期 ２０１９中期 ２０１８全年 ２０１７全年 ２０１６全年

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收入 ３﹒５７億 ７﹒１２億 ５﹒１８億 ３﹒９２億

（＋３０﹒２％） （＋３７﹒６％） （＋３２﹒１％） （＋２２﹒６％）



毛利 ７５６７﹒３萬 １﹒７０億 １﹒５１億 １﹒０９億

（－４﹒８％） （＋１２﹒６％） （＋３８﹒０％） （＋９﹒２％）



虧損 （４８０７﹒６萬）（９６９６﹒６萬） （１﹒６４億）（５９３３﹒２萬）

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註：年結日１２月３１日，貨幣為美元





表列雷蛇（０１３３７）及部分同業股價表現：

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股份（編號） 去年以來（％） 去年第四季以來（％） 本月以來（％）

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雷蛇（０１３３７） ＋２９﹒５ － ９﹒９ ＋ ７﹒１

騰訊（００７００） ＋２６﹒８ ＋２０﹒２ ＋ ５﹒７

中興（００７６３） ＋８３﹒８ ＋３０﹒８ ＋１４﹒０

小米（０１８１０） －１０﹒４ ＋３１﹒６ ＋ ７﹒４

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股指：

恆生指數 ＋１０﹒６ ＋ ９﹒５ ＋１﹒４

國企指數 ＋１１﹒１ ＋１０﹒３ ＋０﹒７

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註：資料截至１月１０日中午收市

