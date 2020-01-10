【新股上市】中國宏光暗盤開０﹒９元，高招股價近一成七

《經濟通通訊社１０日專訊》產銷建築玻璃產品商中國宏光（０８６４６）下周一（１３日
）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開報０﹒９元，較招股價０﹒７７元高出近一成七，每手３
０００股，不計手續費賺３９０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒８８元，高招股價逾１４％。
該股公開發售部分超購約２６﹒９倍，一手中籤率１０﹒５％，抽１５手穩獲一手。（ｊｔ
）
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