  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 09:23

中美下周簽貿易協議，港股續升高開１０４點報２８６６５點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部昨午（９日）宣布副總理劉鶴將赴美簽署首階段貿
易協議，美股再度破頂，亞洲股市今早普遍高走，日經升９９點，台北加權指數升６２點。港股
方面今早則高開１０４點，科技及手機股走勢造好，舜宇（０２３８２）高開１﹒７％為開市表
現最佳股份，騰訊（００７００）亦高開１﹒２％領漲大市。恆生指數開報２８６６５點，升
１０４點或升０﹒３６％，主板成交９１億元。國企指數報１１３１２點，升３１點或升
０﹒２８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１７％，報５９﹒９５元；港交所
（００３８８）無升跌，報２７４﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒２３％，報３９４﹒８元
；中移動（００９４１）無升跌，報６４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報
８５﹒６元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　１４３﹒４０元　　　升１﹒７０％
　　騰訊控股（００７００）　３９４﹒８０元　　　升１﹒２３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　６﹒００元　　　升１﹒０１％
　　申洲國際（０２３１３）　１１４﹒１０元　　　升０﹒９７％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒７３元　　　升０﹒９０％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒５０元　　　升０﹒８６％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒９８元　　　升０﹒７３％
　　長實集團（０１１１３）　　５５﹒６０元　　　升０﹒７２％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒７０元　　　升０﹒５４％
　　長和　　（００００１）　　７３﹒９０元　　　升０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言10/01/2020
胡．說歷史：「城市花園」開賣遇《中英聯合聲明》 誠哥逼減價兩成求售
國際動態10/01/2020
哈里梅根「辭職」無知會 英女王震驚
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金