中美下周簽貿易協議，港股續升高開１０４點報２８６６５點

《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部昨午（９日）宣布副總理劉鶴將赴美簽署首階段貿

易協議，美股再度破頂，亞洲股市今早普遍高走，日經升９９點，台北加權指數升６２點。港股

方面今早則高開１０４點，科技及手機股走勢造好，舜宇（０２３８２）高開１﹒７％為開市表

現最佳股份，騰訊（００７００）亦高開１﹒２％領漲大市。恆生指數開報２８６６５點，升

１０４點或升０﹒３６％，主板成交９１億元。國企指數報１１３１２點，升３１點或升

０﹒２８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１７％，報５９﹒９５元；港交所

（００３８８）無升跌，報２７４﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒２３％，報３９４﹒８元

；中移動（００９４１）無升跌，報６４﹒８５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報

８５﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １４３﹒４０元 升１﹒７０％

騰訊控股（００７００） ３９４﹒８０元 升１﹒２３％

工商銀行（０１３９８） ６﹒００元 升１﹒０１％

申洲國際（０２３１３） １１４﹒１０元 升０﹒９７％

建設銀行（００９３９） ６﹒７３元 升０﹒９０％

中國神華（０１０８８） １６﹒５０元 升０﹒８６％

中生製藥（０１１７７） １０﹒９８元 升０﹒７３％

長實集團（０１１１３） ５５﹒６０元 升０﹒７２％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒７０元 升０﹒５４％

長和 （００００１） ７３﹒９０元 升０﹒５４％

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（ｕｌ）

