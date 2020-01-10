《盤後部署》觀望中美首簽協議及次階段談判，料港股短期窄幅波動

《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部周四（９日）稱國務院副總理劉鶴下周將赴美簽署
首階段貿易協議，加上中東緊張局勢紓緩，隔晚美股三大指數再創新高。港股上日飆升近５００
後，今早延續升勢，高開１０４點，報２８６６５點，惟已是全日最高。「三桶油」受累油價三
連跌繼續走低，內房股亦受累融創（０１９１８）配股消息普遍回落，拖累恆指最多跌５６點，
低見２８５０４點。不過，在騰訊（００７００）、建行（００９３９）、友邦（０１２９９）
等重磅股撐市下，恆指最終升７７點或升０﹒２７％，報２８６３８點，主板成交
１０５２﹒７３億元，較上日增加近一成。國企指數報１１２６７，跌１３點或跌０﹒１２％。
Ａ股兩市高開低走；上證綜合指數報３０９２點，跌２點或跌０﹒０８％。深證成份指數報
１０８７９點，跌１８點或跌０﹒１７％。兩市合計成交６４０１﹒５７億元人民幣，較上日減
少９﹒４％。
＊去年最後一份美國非農將公布，渣打料聯儲局稍後或改善幣策＊
美國將於本港時間今日晚間公布去年１２月非農就業數據，市場普遍預期上月表現將會延續
年底的樂觀勢頭。去年１１月非農就業報告大放異彩，新增職位高達２６﹒６萬個，而失業率亦
創半個世紀新低。不過，不少分析認為，數據表現理想主要受惠於罷工的通用汽車工人重返崗位
。另外，有「小非農」之稱的ＡＤＰ就業人數，日前公布１２月數據新增２０﹒２萬人，創
２０１９年４月來最大增幅，已是就業市場健康的另一跡象。由於１１月「大非農」表現略為強
勁，料１２月新增職位增加１６﹒２萬個，同期失業率則料維持３﹒５％。
渣打銀行表示，預計整體就業增長將處於疲弱狀態，很大機會是受季節性負面因素及非指導
性薪資的影響。由於薪資上升將與經濟增長衝突，料美國聯儲局將強調維持貨幣政策不變，而在
今年稍後時間，政策可能取決於薪資上升、消費者支出的正面影響是否超過其對企業利潤的負面
影響，並不排除聯儲局或會將薪資增長加快視為經濟回暖的訊號。
＊缺乏新消息推動大市，料短期在２８８００至２８０００上落＊
近日主導大市的外圍事件略有好轉，包括中美兩國已敲定下周簽署首階段協議，第二階段談
判的時間則仍然未知；而中東緊張局勢亦因美國和伊朗無意開戰有消散跡象。港股上日受惠相關
消息飆升近５００點，今日收市最終仍能維持升勢。
由於恆指已累計連升六周，相信近日在沒有重大消息下，恆指將在高位短暫整固，走勢以窄
幅波動為主。
另外，從技術指標看，目前恆指的１４天ＲＳＩ處於６６，較接近７０的超買水平，且
ＭＡＣＤ的快線和慢線的差距亦在逐漸收窄，兩訊號均釋出近期將會調整的跡象。短期看，恆指
在２８８００上方有較大阻力，而２８０００關口料見支持。（ｆｚ）