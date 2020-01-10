《外企業績》蘋果上月ｉＰｈｏｎｅ在華銷量按年增逾１８％

《經濟通通訊社１０日專訊》蘋果上年１２月ｉＰｈｏｎｅ在華銷量按年急增逾１８％至約

３２０萬部，高於上年同期２７０萬部。，或因中國市場正準備迎接本月下旬的農曆新年。

期內華為手機銷量亦大增，儘管公司遭遇美方的政治壓力。而據國際數據資訊（ＩＤＣ）

數據顯示，上年第三季華為手機佔中國新手機出貨量４２％。

而在蘋果最近一次財報電話會議上，總裁庫克表示推出折扣及分期付款等舉措，成功吸引更

多中國消費者。

蘋果計劃於本月底發布新一季成績。（ａｌ）

