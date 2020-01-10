《台股攻略－馮偉明》觀望台灣總統大選結果，台股再次站上萬二點

《台股攻略》美伊衝突未有進一步升溫，加上中美即將簽署首階段貿易協議，美股大升，台

股今日觀望氣氛濃厚，收１２０２４﹒６５點，升５４﹒０２點，成交金額減少至新台幣

１２７４億元。

台股昨日（９日）急升後，今日早段有調整，台積電被大行看好２０２０年表現，股價有支

持收新台幣３３９﹒５元、升幅為０﹒５９％；鴻海則升至新台幣８９元收市，升幅為

２﹒１８％。大立光法說會公布，全年ＥＰＳ以新台幣２１０﹒６９元創台股歷史新高紀錄，股

價急升收新台幣５０６５元，升幅達４﹒１１％。

受台灣總統大選影響，「高雄概念股」表現強勁，大魯閣及國揚漲停價收市，觀光股包括劍

湖山、南仁湖、國賓及華園亦上升。不過權值股中，聯發科、台灣大及台塑四寶逆市走跌，令大

市升幅收窄。

台股在台灣總統大選前夕，市場觀望氣氛濃厚，成交未見大增，不過走勢已較上周為佳，有

望再進一步上升。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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