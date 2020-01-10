《談國論企－黎偉成》豬肉價飆升拖高通脹之壓暫難緩

《談國論企》中國的居民消費價格指數ＧＰＩ於２０１９年１２月份同比增幅，仍持平於對

上一個月的４﹒５％高水平，乃續受困於豬肉價格基本保持近倍的飆升格調不變，相信豬肉的產

銷短期暫難回復到相對正常的水平，通脹不易平伏，但非食品的通貨還是處於相對偏低的水平，

民生所受之壓顯然相對不太大。只是食貴豬，不方便矣。



＊生豬飼養出欄需時料價格短期踞高＊



來自中國國家統計局的最新資料顯示，中國的ＣＰＩ於２０１９年１２月份的同比增長，無

疑持平於對上一個月的４﹒５％，卻是全年最高，特別令人感到憂疑的是ＣＰＩ年底的增幅，較

年初的１月的１﹒７％和２月份的１﹒５％升幅，高凡２﹒８個百分點和３個百分點，甚至和保

持上行之態未變，最大問題當然是（一）受到豬肉價格保持飆升之態的沉重壓力。即使豬肉價格

分類指數於２０１９年１２月份同比所升的９７％，即使較１１月份的１１０﹒３％和１０月份

的１０１﹒３％升幅略低，卻仍然是相當接近１００％的極高增長水平，更相對於２０１８年

１２月份同比減少的１﹒５％，便可以充分反映出豬肉漲價之壓甚重。

豬肉價之飆升，使其分類指數於２０１９年１２月份對整體ＣＰＩ上漲的影響約２﹒３４個

百分點，以是月的ＣＰＩ升幅為４﹒５％，即豬肉升幅於通脹佔比居然高達５２％，而１１月份

及１０月份更於ＣＰＩ的漲幅佔比分別為２﹒６４個百分點與２﹒４３個百分點，均高於１２月

份之數。但這之間的分別相對不太大，可作出的結論是：豬肉價一直踞高不下之勢未改，對通脹

和民生的壓力日甚。

需要指出的重點，是中國無疑基本解除在２０１８年８月份所出現的非洲豬瘟疫症的威脅，

但大量撲殺生豬，使豬隻的生產、供應至今仍然出現大量減少之況，生豬甚至冷鮮肉、冷凍肉等

相關的價格保持反覆上升之態，對民生所造成的負面影響和壓力，絕對不可忽視。

尤其是豬肉價貴，使居民得轉向食用其他肉類，亦使（二）各主項肉類的價格上升，包括（

Ｉ）牛肉價格分類指數於２０１９年１２月份的同比增長，持平於１０月份的２０﹒４％，略低

於１１月份的２２﹒２％升幅，卻遠高於２０１８年１２月份所增６﹒６％，壓力當然不輕。

而（ＩＩ）羊肉價格分類指數於２０１９年１２月份同比上升１１﹒５％，反而較上年同期所增

的１２﹒２％稍低０﹒７個百分點。

由是（三）由豬、牛、羊為主的畜肉類分類指數於２０１９年１２月份的同比增長，仍然高

達６﹒４％，和對ＣＰＩ上漲的影響達２﹒９４個百分點。

尤其值得留意的，是ＣＰＩ中的食品分類指數於２０１９年１２月分同心增長１７﹒４％，

對整體ＣＰＩ上漲所產生的影響高達３﹒８２％，豬肉價貴，居民受苦。中央、地方政府實際已

相當積極主動地採取可用的政策性辦法與做法，力促生豬的飼養、生產和供應，此效需時始能夠

達到預期之效。



＊不包括食品及能源分類指數增內最低增＊



相信豬肉價短期仍然保持於相當高的水平，特別是（１）２０２０年１月份，因１月２５日

為農曆新年年初一，按傳統，豬肉的消費需求會相當殷切，求過於供的情況更甚，和（２）豬肉

分類指數於２０１９年１月份及２月份，分別下跌３﹒２％與４﹒８％，亦為一「困」。

反而非食品分類指數期內僅增１﹒３％，低於上年同期的１﹒７％；和不包括食品及能源因

素的ＣＰＩ，於２０１９年１２月份同比僅增１﹒４％，對緩和通脹壓力有一定的助力。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

