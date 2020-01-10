《中資異動》融創挫近６％穿廿天線，折讓配股集資８０億元

《經濟通通訊社１０日專訊》融創（０１９１８）現價跌５﹒６８％，報４４元，盤中低見

４３﹒６５元，穿十天（約４６﹒６４元）及廿天線（約４５﹒２４７元）；成交約２１３萬股

，涉資９３５３萬元。

融創與摩根士丹利訂立配售協議，向不少於六名獨立專業、機構及或其他投資者配售約

１﹒８７億股新股，每股作價４２﹒８元，比上日收市價每股４６﹒６５元折讓８﹒２５％折讓

。是次配售所得款項總額約８０億元，淨額７９﹒５８億元，擬作為一般商業用途。

去年６月，集團獲授權發行最多約８﹒８７億股新股份，佔當時已發行股份數目２０％，而

是次配售佔擴大後已發行股本約４﹒０３％，佔獲授權總數２１﹒０６％。至於集團主席兼執行

董事孫宏斌及其家族信託持有佔股本數量將由４７﹒２％降至４５﹒３％。

現時，恆生指數報２８６６５，升１０４點或升０﹒３６％，主板成交９１﹒００億元。國

企指數報１１３１２，升３１點或升０﹒２８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２９﹒７５元 跌０﹒６７％

世房 （００８１３） ３０﹒６５元 跌０﹒６５％

中國金茂（００８１７） ６﹒０８元 跌１﹒６２％

龍湖集團（００９６０） ３７﹒５５元 跌０﹒７９％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒９０元 跌１﹒４３％

佳兆業 （０１６３８） ４﹒００元 跌０﹒９９％

碧桂園 （０２００７） １２﹒４０元 跌０﹒８０％

萬科企業（０２２０２） ３３﹒４５元 跌０﹒３０％

中國恆大（０３３３３） ２１﹒６０元 跌０﹒９２％

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（ｊｔ）

