《異動股》藥明生物（０２２６９）低開近半成，大股東減持

《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）開市跌４﹒５５％，報９８﹒５元；

成交約６１３２萬股，涉資５８﹒９１億元。

藥明生物公布，控股股東ＷｕＸｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ擬減持股份，與摩根士丹利訂立大

宗交易協議，據此，配售代理已同意以每股９６﹒０５元的價格向獨立方現售６０８０萬股，相

當於已發行股本總額約４﹒６９％。

如按照昨日收市價１０３﹒２元計算，股份折讓６﹒９３％出售，預料涉及金額最多

５８﹒３９８億元。而控股股東的持股量將由４０﹒１７％降至３５﹒４８％。

現時，恆生指數報２８６６５，升１０４點或升０﹒３６％，主板成交９１﹒００億元。國

企指數報１１３１２，升３１點或升０﹒２８％。

上證綜合指數報３１０２，升７點或升０﹒２４％，成交２２﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１０９２７，升２９點或升０﹒２７％，成交３６﹒８６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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白雲山 （００８７４） ２５﹒９５元 無升跌

石藥集團（０１０９３） １８﹒１６元 無升跌

國藥控股（０１０９９） ２８﹒００元 跌０﹒１８％

中生製藥（０１１７７） １０﹒９８元 升０﹒７３％

三生製藥（０１５３０） １１﹒８０元 跌１﹒８３％



石四藥 （０２００５） ６﹒５５元 升１﹒８７％

復星醫藥（０２１９６） ２３﹒７０元 升０﹒８５％

藥明生物（０２２６９） ９８﹒５０元 跌４﹒５５％

藥明康德（０２３５９） ９７﹒００元 升０﹒５７％

上海醫藥（０２６０７） １５﹒３４元 升０﹒９２％

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（ｙｋ）

