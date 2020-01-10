  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 09:32

《異動股》藥明生物（０２２６９）低開近半成，大股東減持

　　《經濟通通訊社１０日專訊》藥明生物（０２２６９）開市跌４﹒５５％，報９８﹒５元；
成交約６１３２萬股，涉資５８﹒９１億元。
　　藥明生物公布，控股股東ＷｕＸｉ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ擬減持股份，與摩根士丹利訂立大
宗交易協議，據此，配售代理已同意以每股９６﹒０５元的價格向獨立方現售６０８０萬股，相
當於已發行股本總額約４﹒６９％。
　　如按照昨日收市價１０３﹒２元計算，股份折讓６﹒９３％出售，預料涉及金額最多
５８﹒３９８億元。而控股股東的持股量將由４０﹒１７％降至３５﹒４８％。
　　現時，恆生指數報２８６６５，升１０４點或升０﹒３６％，主板成交９１﹒００億元。國
企指數報１１３１２，升３１點或升０﹒２８％。
　　上證綜合指數報３１０２，升７點或升０﹒２４％，成交２２﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９２７，升２９點或升０﹒２７％，成交３６﹒８６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　白雲山　（００８７４）　　　２５﹒９５元　　　無升跌
　　石藥集團（０１０９３）　　　１８﹒１６元　　　無升跌
　　國藥控股（０１０９９）　　　２８﹒００元　　　跌０﹒１８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒９８元　　　升０﹒７３％
　　三生製藥（０１５３０）　　　１１﹒８０元　　　跌１﹒８３％

　　石四藥　（０２００５）　　　　６﹒５５元　　　升１﹒８７％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２３﹒７０元　　　升０﹒８５％
　　藥明生物（０２２６９）　　　９８﹒５０元　　　跌４﹒５５％
　　藥明康德（０２３５９）　　　９７﹒００元　　　升０﹒５７％
　　上海醫藥（０２６０７）　　　１５﹒３４元　　　升０﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言10/01/2020
胡．說歷史：「城市花園」開賣遇《中英聯合聲明》 誠哥逼減價兩成求售
國際動態10/01/2020
哈里梅根「辭職」無知會 英女王震驚
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金