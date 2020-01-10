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即市新聞

10/01/2020 17:04

【駐京專電】中證監：深化境內外市場互聯互通，加大期貨市場開放

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中證監表示，將深化境內外市場互聯互通
，穩扎穩打做好境內外交易所合作項目，加大期貨市場開放力度，擴大特定品種範圍，推進交易
所債券市場對外開放，不斷加強開放環境下監管能力和風險防控能力建設，努力推動資本市場服
務「一帶一路」建設走深走實、行穩致遠。
　　中證監表示，２０１９年，持續深化資本市場雙向開放，推動證券基金期貨經營機構「走出
去」和「引進來」，完善全球金融服務網絡。支持境內交易所深化與「一帶一路」相關國家和地
區資本市場務實合作，深交所與巴基斯坦交易所簽署技術合作協議，力爭實現交易所首次商業化
輸出交易系統。全面貫徹落實「一國兩制」方針，支持香港、澳門特區資本市場參與和助力「一
帶一路」建設，融入國家發展大局。加強人才培訓交流合作，派員赴老撾開展資本市場技術援助
交流活動，舉辦沿線交易所座談會，為哈薩克斯坦、蒙古、越南等周邊「一帶一路」國家培訓資
本市場專門人才。堅持以維護國家金融安全為底線，加強國際交流與合作，推動與「一帶一路」
沿線監管機構建立高效監管協調機制。
　　截至２０１９年１１月底，交易所債券市場新發行６隻「一帶一路」債券（含資產證券化產
品），募集資金６７億元人民幣。

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