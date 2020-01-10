《午市前瞻》港股短期阻力２８８００點，農曆新年前濠賭股可短炒

《經濟通通訊社１０日專訊》美國與伊朗表明無意開戰，加上中國副總理劉鶴下周赴美簽首

階段中美經貿協議，隔晚美股三大指數同步破頂。港股昨日急升逾４７０點後，今早高開１０４

點報２８６６５，已為早市最高位。隨著內房及石油板塊回調，恆指升幅收窄，一度倒跌最多

５６點報２８５０４，午間休市前略為修復，半日收升１５點或０﹒０６％，報２８５７６點，

主板成交有６２２﹒７９億元。國企指數報１１２５０，跌３１點或跌０﹒２８％。

Ａ股回調，上證綜合指數報３０８６點，跌８點或跌０﹒２６％，成交１４５５﹒９３億元

人民幣。深證成份指數報１０８７３點，跌２４點或跌０﹒２３％，成交２５０１﹒３６億元人

民幣。

重磅股方面，星展上日發表中港股市策略報告，預期騰訊（００７００）遊戲業務會持續加

速，表現遜色的網絡廣告業務板塊亦見改善，並加至首選股份名單中。騰訊盤中最高升近２％創

近９個月高，午市收升１﹒７９％，報３９７元。其它股份雖普遍向下但幅度不大，中移動

（００９４１）跌０﹒９３％，報６４﹒２５元；匯控（００００５）軟０﹒０８％，報

５９﹒８元；香港交易所（００３８８）跌０﹒４４％，報２７３﹒６元；友邦（０１２９９）

走低０﹒２３％，報８５﹒４元。



＊內房回調融創挫逾４％，物管股表現強勢＊



內房板塊連漲兩日後回調，融創（０１９１８）受累折讓近８％配售１﹒８７億股，股價跌

４﹒２９％報４４﹒６５元；潤地（０１１０９）亦挫２﹒７３％，報３７﹒４元；世茂房

（００８１３）走弱２﹒２７％，報３０﹒１５元；中海外（００６８８）跌２％，報２９﹒３

５元；碧桂園（０２００７）微跌０﹒８％，報１２﹒４元。

物管股反而表現強勢，鑫苑服務（０１８９５）盤中一漲逾１７％，其後升幅收窄，揚１５

﹒２７％報１﹒５１元；保利物業（０６０４９）一度見５４﹒６元上市新高，午收漲

６﹒９３％報５４元；半新股時代鄰里（０９９２８）則升６﹒４％，報５﹒３２元；碧桂園服

務（０６０９８）揚３﹒６５％，報２８﹒４元。



＊中國春運開鑼航空股上升，賭股同受追捧＊



為期４０天的中國春運今日開始。鐵路預計發送旅客４﹒４億人次，同比增長８％，預計今

年春運期間全國旅客發送量約３０億人次，較上年略有增長。消息刺激中資航空股向上，南方航

空（０１０５５）升３﹒２４％，報５﹒４２元；東方航空（００６７０）則揚３﹒１２％，報

４﹒２９元；中國國航（００７５３）升２﹒３％，報８元；國泰（００２９３）漲

１﹒２７％，報１１﹒１６元；北京首都機場（００６９４）反跌２﹒０７％，報７﹒１元。

中國旅客出遊，澳門濠賭股重拾升軌，銀娛（０００２７）升１﹒８３％，報６１﹒３元；

新濠國際（００２００）微跌０﹒２３％，報２１﹒５元；澳博（００８８０）升１﹒５３％，

報９﹒９８元；永利澳門（０１１２８）揚１﹒０１％，報２０﹒１元；金沙（０１９２８）漲

０﹒２３％，報４３﹒１元；美高梅（０２２８２）升０﹒３％，報１３﹒４６元。



＊廉價版ｉＰｈｏｎｅ將推，手機設備股升＊



廉價版ｉＰｈｏｎｅ的ＳＥ系列傳命名ｉＰｈｏｎｅ９，預期３月發布。手機設備股逆市上

揚，比亞迪電子（００２８５）升３﹒４２％，報１７﹒５４元；高偉電子（０１４１５）揚５

﹒０７％，報２﹒２８元；瑞聲科技（０２０１８）微升０﹒６％，報６６﹒８元；富智康（０

２０３８）亦升４﹒２９％，報１﹒４６元；舜宇光學（０２３８２）則漲１﹒４２％，報１４

３元。

昨日，Ａ股創業板大漲逾２％，軟件板塊漲幅居前。今日，Ｈ股軟件股突有追捧，ＩＧＧ（

００７９９）急升７﹒５４％，報６﹒４２元；金蝶國際（００２６８）亦漲６﹒５６％，報８

﹒４５元；金山軟件（０３８８８）揚３﹒４４％，報２１﹒０５元。



＊麥嘉嘉：大市消息已消化暫欠方向，２８２００有支持＊



大市今日走勢高開低走，呈好淡爭持局面，市場似乎消化近日消息。申萬宏源投資顧問部主

管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，國際政治關係目前有降溫跡象，中美已落實下周簽署首階段

貿易協議，而美伊兩國衝突未有進一步惡化，加上周末前投資者表現明顯審慎，因此港股今日才

會有好淡爭持局面，因為市場消息幾乎消化，略有缺乏方向情況。短期大市上望２８８００點左

右，底部支持位在２８２００點。

農曆新年前，濠賭股或再度落鑊，麥嘉嘉指出，這是農曆假期前例牌動作。她解釋，今年內

地經濟似乎走勢回暖，而人民幣近期似乎開始轉強，都成為濠賭炒起的原因。她預期今年濠賭表

現會比去年較佳，主要在近期賭收數據上可以反映，但不要預期爆升，因為近年濠賭正積極轉型

，希望將非博彩收入提高，因此會經歷數年的艱難期。她覺得濠賭近期以炒上落區間為主，投資

者如想短炒可考慮銀娛，預計波幅區間在５８元至６３元之間。（ｕｌ、ｎｓ）

