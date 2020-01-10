【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１億人幣，買騰訊融創沽中海外萬科

《經濟通通訊社１０日專訊》美國與伊朗表明雙方無意開戰，加上中國副總理劉鶴將於下周
赴華盛頓簽署首階段貿易協議，刺激隔晚（９日）美股三大指數均破頂。外圍帶動港股周五
（１０日）高開１０４點報２８６６５，惟已是全日最高位。其後石油股及內房股見回吐，拖累
港股倒跌，最低見２８５０４點軟５６點。午後港股收復失地，騰訊（００７００）及銀行股反
彈，市場憧憬下周中美成功簽貿議，港股稍為倒升收市，報２８６３８漲７７點或０﹒２７％。
按額度計算，北水全日淨流入４８﹒１億元人民幣增逾１倍。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊、融創（０１９１８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是中海外
（００６８８）、萬科企業（０２２０２）、紫金礦業（０２８９９）。
主板成交１０５２﹒７３億元增加約一成。其中港股通成交１５６﹒７億元，佔總成交
１４﹒９％。
＊北水淨買騰訊、融創各逾１１億元＊
騰訊獲富瑞予「買入」投資評級及目標價４５５﹒３元，北水淨買入近１１﹒８億元。騰訊
收報３９８﹒６元，漲２﹒２１％。
融創折讓逾８％配股集資８０億元，全日急跌４﹒３９％，報４４﹒６元。惟獲北水趁機吸
納，淨買入逾１１﹒２億元。
藥明生物遭控股股東折讓近７％配售４﹒６９％股權，股價亦急挫５﹒４３％，報９７﹒６
元。不過有北水力撐，從中淨買入４﹒６億元。
另一方面，油價三連跌，中石油（００８５７）亦跟跌逾２％，報４﹒０１元。同時，中石
油亦遭北水淨沽出７４６２萬元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股（００７００） １１．７８
融創中國（０１９１８） １１．２４
藥明生物（０２２６９） ４．６３
美團點評（０３６９０） ２．１６
建設銀行（００９３９） １．７３
淨沽出最多港股：
中海外 （００６８８） －１．３２
萬科企業（０２２０２） －１．０７
紫金礦業（０２８９９） －１．０２
中國石油（００８５７） －０．７５
中國國航（００７５３） －０．３４
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（ｊｔ）