  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2020 17:59

【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１億人幣，買騰訊融創沽中海外萬科

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國與伊朗表明雙方無意開戰，加上中國副總理劉鶴將於下周
赴華盛頓簽署首階段貿易協議，刺激隔晚（９日）美股三大指數均破頂。外圍帶動港股周五
（１０日）高開１０４點報２８６６５，惟已是全日最高位。其後石油股及內房股見回吐，拖累
港股倒跌，最低見２８５０４點軟５６點。午後港股收復失地，騰訊（００７００）及銀行股反
彈，市場憧憬下周中美成功簽貿議，港股稍為倒升收市，報２８６３８漲７７點或０﹒２７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４８﹒１億元人民幣增逾１倍。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊、融創（０１９１８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是中海外
（００６８８）、萬科企業（０２２０２）、紫金礦業（０２８９９）。
　　主板成交１０５２﹒７３億元增加約一成。其中港股通成交１５６﹒７億元，佔總成交
１４﹒９％。

＊北水淨買騰訊、融創各逾１１億元＊

　　騰訊獲富瑞予「買入」投資評級及目標價４５５﹒３元，北水淨買入近１１﹒８億元。騰訊
收報３９８﹒６元，漲２﹒２１％。
　　融創折讓逾８％配股集資８０億元，全日急跌４﹒３９％，報４４﹒６元。惟獲北水趁機吸
納，淨買入逾１１﹒２億元。
　　藥明生物遭控股股東折讓近７％配售４﹒６９％股權，股價亦急挫５﹒４３％，報９７﹒６
元。不過有北水力撐，從中淨買入４﹒６億元。
　　另一方面，油價三連跌，中石油（００８５７）亦跟跌逾２％，報４﹒０１元。同時，中石
油亦遭北水淨沽出７４６２萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　１１．７８　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　１１．２４　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　　４．６３　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．１６　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　１．７３　　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　中海外　（００６８８）　　　　　－１．３２　
　　萬科企業（０２２０２）　　　　　－１．０７　
　　紫金礦業（０２８９９）　　　　　－１．０２　
　　中國石油（００８５７）　　　　　－０．７５　
　　中國國航（００７５３）　　　　　－０．３４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/01/2020
新地借出元朗30萬呎地建過渡性房屋「同心村」 涉1600伙
生財有道10/01/2020
【嚟緊炒D乜】雷蛇搞數字銀行潛力增 雲遊戲「食正條水」！
中國故事10/01/2020
【台灣選戰】總統選舉進入倒數 勝利誰屬料11日晚十時揭盅
FOCUS10/01/2020
【FOCUS】京冷對簽字有玄機 中美技術脫勾難避?
生財有道10/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：首選舜宇惟瑞聲較值博
生財有道10/01/2020
【台灣選戰】韓國瑜台北凱道辦造勢會 主辦方稱最多逾百萬人參加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金