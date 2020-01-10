【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒１億人幣，買騰訊融創沽中海外萬科

《經濟通通訊社１０日專訊》美國與伊朗表明雙方無意開戰，加上中國副總理劉鶴將於下周

赴華盛頓簽署首階段貿易協議，刺激隔晚（９日）美股三大指數均破頂。外圍帶動港股周五

（１０日）高開１０４點報２８６６５，惟已是全日最高位。其後石油股及內房股見回吐，拖累

港股倒跌，最低見２８５０４點軟５６點。午後港股收復失地，騰訊（００７００）及銀行股反

彈，市場憧憬下周中美成功簽貿議，港股稍為倒升收市，報２８６３８漲７７點或０﹒２７％。

按額度計算，北水全日淨流入４８﹒１億元人民幣增逾１倍。北水淨買入最多的個股依次是

騰訊、融創（０１９１８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是中海外

（００６８８）、萬科企業（０２２０２）、紫金礦業（０２８９９）。

主板成交１０５２﹒７３億元增加約一成。其中港股通成交１５６﹒７億元，佔總成交

１４﹒９％。



＊北水淨買騰訊、融創各逾１１億元＊



騰訊獲富瑞予「買入」投資評級及目標價４５５﹒３元，北水淨買入近１１﹒８億元。騰訊

收報３９８﹒６元，漲２﹒２１％。

融創折讓逾８％配股集資８０億元，全日急跌４﹒３９％，報４４﹒６元。惟獲北水趁機吸

納，淨買入逾１１﹒２億元。

藥明生物遭控股股東折讓近７％配售４﹒６９％股權，股價亦急挫５﹒４３％，報９７﹒６

元。不過有北水力撐，從中淨買入４﹒６億元。

另一方面，油價三連跌，中石油（００８５７）亦跟跌逾２％，報４﹒０１元。同時，中石

油亦遭北水淨沽出７４６２萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） １１．７８

融創中國（０１９１８） １１．２４

藥明生物（０２２６９） ４．６３

美團點評（０３６９０） ２．１６

建設銀行（００９３９） １．７３



淨沽出最多港股：

中海外 （００６８８） －１．３２

萬科企業（０２２０２） －１．０７

紫金礦業（０２８９９） －１．０２

中國石油（００８５７） －０．７５

中國國航（００７５３） －０．３４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

