《美元走勢－羅明立》美匯重上９８之前，仍優先考慮造空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６０ １０９﹒４３ １０９﹒４７

歐元╱美元 １﹒１１１１ １﹒１１０１ １﹒１１０６

英鎊╱美元 １﹒３０９２ １﹒３０５８ １﹒３０６７

美元╱瑞郎 ０﹒９７３６ ０﹒９７２１ ０﹒９７２９

美元╱港元 ７﹒７６８１ ７﹒７６０９ ７﹒７６７９

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《美元走勢》美國及伊朗在近期的軍事行動後言論意外的克制，雙方似乎未有打算令緊張的

局勢升級，加上中美確認下周簽署首階段的貿易協議，市場氣氛好轉推動環球股市造好，美股三

大指數分別創新高。

數據方面，德國１１月工業產出按月升１﹒１％，而美國上周申領失業救濟人數降至

２１﹒４萬，兩個數據都好於預期，不過，對匯市影響不大，投資者關注今晚（１０日）美國就

業數據，市場預期１２月非農職位增加１６萬份，失業率則會維持於３﹒５％。

美匯繼續於近期反彈的高位附近波動，相信在５０天線的９７﹒６０及上一波反彈的高位

９７﹒８０會有阻力。美國基本面仍然佔優但對美元助力應逐步減弱，雖可避免美元大幅下跌但

不容易推動美元全面轉強；技術面美元由９９﹒７０開始的下行形態未有改變，在美匯重上９８

之前仍然優先考慮造空。

英國「脫歐」法案在下議院獲得通過後，市場已將焦點放在不足一年的貿易談判上。歐盟跟

英國官員近期都暗示談判並不容易，令「硬脫歐」的憂慮升溫，英鎊曾經跌至１﹒３０。個人相

信雙方將不斷調整市場預期，談判期間鎊匯將繼續反覆，但暫時仍然以部署低位做多為主，現時

１﹒３０為５０天線所在，上次的低位在１﹒２９，這１００點的區域頗為重要，可分段吸納。

歐元可留意１﹒１０９０（５０天線）╱１﹒１０６０的支持區域，可買入，穿１﹒１０５０止

損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１５０ １﹒１２７０ １﹒１０９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

