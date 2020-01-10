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即市新聞

10/01/2020 15:21

《美元走勢－羅明立》美匯重上９８之前，仍優先考慮造空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６０　　　１０９﹒４３　　　１０９﹒４７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１１１　　　１﹒１１０１　　　１﹒１１０６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０９２　　　１﹒３０５８　　　１﹒３０６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７３６　　　０﹒９７２１　　　０﹒９７２９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８１　　　７﹒７６０９　　　７﹒７６７９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國及伊朗在近期的軍事行動後言論意外的克制，雙方似乎未有打算令緊張的
局勢升級，加上中美確認下周簽署首階段的貿易協議，市場氣氛好轉推動環球股市造好，美股三
大指數分別創新高。
　　數據方面，德國１１月工業產出按月升１﹒１％，而美國上周申領失業救濟人數降至
２１﹒４萬，兩個數據都好於預期，不過，對匯市影響不大，投資者關注今晚（１０日）美國就
業數據，市場預期１２月非農職位增加１６萬份，失業率則會維持於３﹒５％。
　　美匯繼續於近期反彈的高位附近波動，相信在５０天線的９７﹒６０及上一波反彈的高位
９７﹒８０會有阻力。美國基本面仍然佔優但對美元助力應逐步減弱，雖可避免美元大幅下跌但
不容易推動美元全面轉強；技術面美元由９９﹒７０開始的下行形態未有改變，在美匯重上９８
之前仍然優先考慮造空。
　　英國「脫歐」法案在下議院獲得通過後，市場已將焦點放在不足一年的貿易談判上。歐盟跟
英國官員近期都暗示談判並不容易，令「硬脫歐」的憂慮升溫，英鎊曾經跌至１﹒３０。個人相
信雙方將不斷調整市場預期，談判期間鎊匯將繼續反覆，但暫時仍然以部署低位做多為主，現時
１﹒３０為５０天線所在，上次的低位在１﹒２９，這１００點的區域頗為重要，可分段吸納。
歐元可留意１﹒１０９０（５０天線）╱１﹒１０６０的支持區域，可買入，穿１﹒１０５０止
損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１５０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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