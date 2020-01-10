【ＩＰＯ反應】傳匯景控股以下限１﹒９３元定價，籌資逾１５億元

《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述消息指，中國綜合住宅及商用物業開發商匯景控股

（０９９６８）以下限１﹒９３元定價，集資１５﹒２１億元。

公司招股價介乎每股１﹒９３元至２﹒３９元招股，發售７﹒８８億股，集資最多

１８﹒８３億元，所得資金用於完成收購土地或項目公司、償還借款及營運資金等。

股份將於１月１６日（下周四）掛牌。中國銀河國際證券（香港）為是次上市的獨家保薦人

、聯席全球協調人，聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。（ｂｉ）

