【ＩＰＯ反應】傳艾德韋宣以中間價２﹒０２元定價，籌資逾４億元

《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士透露，整合營銷解決方案提供商艾德韋宣

（０９９１９）以中間價２﹒０２元定價，集資４﹒０４億元。

公司招股價介乎每股１﹒７１至２﹒３４元，發售２億股，集資額３﹒４２億至４﹒６８億

元，集資所得主要用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及ＩＰ發展業務、策略投資基金的現金

儲備等。

股份將於１月１６日（下周四）掛牌。東興證券為獨家保薦人。（ｂｉ）

