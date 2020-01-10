【地皮截標】屯門青山灣住宅地暫收１３標書，長實嘉華獨資入標

《經濟通通訊社１０日專訊》今年首幅推出地皮、屯門青山灣段住宅地將於今日截標。據現

場所見，暫時接獲１３份標書，包括嘉華國際（００１７３）、長實（０１１１３）及建灝地產

、華懋、佳明集團（０１２７１）、佳兆業（０１６３８）、遠東發展（０００３５）及恆地

（０００１２），全部獨資入標。嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該地皮景觀不

錯，享有海景，出價已考慮市場情況。

建灝地產行政經理林綺華稱，地皮位置不錯，屯門區住宅需求大，故是次獨資競投，預料會

發展中小型單位，但考慮到市況，出價會「自己計數」並傾向審慎。

佳明集團項目經理曾嘉敏認為，地皮地理位置良好，料項目會發展成上車盤及主打換樓客，

入標是因對後市看法樂觀，尤其現時香港低息環境持續，住宅剛性需求依然強，但強調「不會出

天價」投地。

佳兆業傳媒及投資者關係總監蔡晉稱，集團出價合理有競爭力，對入標有信心，又指香港社

會運動雖然對香港經濟有短暫影響，但香港作為金融中心，長遠仍看好本港樓市發展，集團將會

繼續在香港找尋發展機會。

地皮位於屯門第４８區青山公路青山灣段，地盤面積逾１４﹒５萬方呎，最高可建逾

５８﹒２萬方呎。市場普遍預期，發展商出價將傾向審慎，對該地皮最新估值介乎２９﹒１４億

至３６億，樓面呎價約５０００元至６２００元。（ｙｗ）

