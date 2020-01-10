《經濟通通訊社１０日專訊》招商永隆銀行宣布修訂快閃定期存款優惠，存款額最低１萬、
最高５００萬的港元定期存款，存款期３個月年利率為２﹒４厘，而一點通３個月年利率則為
２﹒３厘。
至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率高達２﹒７厘，
一點通息率為２﹒５５厘。美元定存方面，３個月年利率為１﹒８５厘，一點通息率為１﹒７厘
，存款額最高美元１２００萬元，最低美元１０００元。（ｂｉ）
10/01/2020 12:59
【港元利率】招商永隆銀行修訂三個月定存優惠，年利率２﹒４厘
《經濟通通訊社１０日專訊》招商永隆銀行宣布修訂快閃定期存款優惠，存款額最低１萬、
最高５００萬的港元定期存款，存款期３個月年利率為２﹒４厘，而一點通３個月年利率則為
２﹒３厘。
至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率高達２﹒７厘，
一點通息率為２﹒５５厘。美元定存方面，３個月年利率為１﹒８５厘，一點通息率為１﹒７厘
，存款額最高美元１２００萬元，最低美元１０００元。（ｂｉ）
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