【港元利率】招商永隆銀行修訂三個月定存優惠，年利率２﹒４厘

《經濟通通訊社１０日專訊》招商永隆銀行宣布修訂快閃定期存款優惠，存款額最低１萬、

最高５００萬的港元定期存款，存款期３個月年利率為２﹒４厘，而一點通３個月年利率則為

２﹒３厘。

至於最低１萬、最高１億元的人民幣定期存款，存款期３個月，特惠年利率高達２﹒７厘，

一點通息率為２﹒５５厘。美元定存方面，３個月年利率為１﹒８５厘，一點通息率為１﹒７厘

，存款額最高美元１２００萬元，最低美元１０００元。（ｂｉ）

