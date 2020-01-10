【本港樓市】長實申請海澄軒酒店部分改裝為住宅，涉６３７伙

《經濟通通訊社１０日專訊》長實（０１１１３）旗下位於馬鞍山酒店海澄軒，向城規會申
請部分改裝為住宅，涉及６３７伙，另保留約１９４個酒店房間，總樓面積維持約５９﹒２萬方
呎。
發展商建議把目前部分酒店樓面，改裝為可供出售的６３７個住宅單位，涉及住宅樓面約
４０﹒２萬方呎；同時提供約１９４個酒店房間，酒店樓面約１９萬方呎，提供９２個停車位。
（ｂｉ）
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