【本港樓市】長實申請海澄軒酒店部分改裝為住宅，涉６３７伙

《經濟通通訊社１０日專訊》長實（０１１１３）旗下位於馬鞍山酒店海澄軒，向城規會申

請部分改裝為住宅，涉及６３７伙，另保留約１９４個酒店房間，總樓面積維持約５９﹒２萬方

呎。

發展商建議把目前部分酒店樓面，改裝為可供出售的６３７個住宅單位，涉及住宅樓面約

４０﹒２萬方呎；同時提供約１９４個酒店房間，酒店樓面約１９萬方呎，提供９２個停車位。

（ｂｉ）

