【ＩＰＯ反應】傳建橋教育（１５２５）下限定價，將籌６﹒０５億

《經濟通通訊社１０日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息報道，上海建橋教育

（０１５２５）將在６﹒０５元至７﹒７３元的範圍中接近下限定價，集資６﹒０５億元。

是次上市，建橋教育引入三名基石投資者，包括廈門國貿教育集團、平陽幾何拓力股權投資

管理中心、以及南通夢百合股權投資，各認購約１﹒５６６億元、２８００萬元及３﹒１７億元

股份。

建橋教育上市發售１億股，其中９０％用作國際發售，餘下１０％在香港公開發售，預計１

月１６日在聯交所主板掛牌。（ｔｆ）

