【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒６５％，三大指數創４２周新低

《經濟通通訊社１０日專訊》反映二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報

１７６﹒９８點，按周跌０﹒６５％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１７８﹒６１點，按周跌０﹒７６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒２８點，按周跌

０﹒７８％。三大整體指數上周齊升，今周齊跌。近１０周計，齊升出現５次，齊跌亦同樣出現

５次，走勢一致反覆。



＊ＣＣＬ三大整體指數齊創４２周新低＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ三大整體指數齊跌，是近１０周第５

次出現，樓價調整尚未完成。今周ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）齊創４２

周新低，同樣跌穿近期低位，顯示樓價走勢反覆回軟。

ＣＣＬ（大型單位）報１７５﹒４３點，按周升０﹒０８％，結束連跌６周，兼連續３周企

穩１７５點水平，走勢有回穩跡象。



＊近５周計ＣＣＬ累跌１﹒６１％＊



施政報告後１０周計，首５周樓價反覆回穩，近５周樓價反覆向下。首５周計，三大整體指

數齊升３次，齊跌２次，當中ＣＣＬ累升０﹒４９％、ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ升０﹒９６％及ＣＣＬ

（中小型單位）升０﹒８５％。近５周計，三大整體指數齊跌３次，齊升２次，每次高位均比上

一次低，低位亦同樣比上一次低，樓價走勢反覆向下。近５周計，ＣＣＬ累跌１﹒６１％、

ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌１﹒５７％及ＣＣＬ（中小型單位）跌１﹒６０％。

新界兩區樓價今周齊跌，近１０周出現５次。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒０１點，

按周跌０﹒４２％，連升３周後正常回軟。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒４０點，按周跌

１﹒１１％，連續５周走勢一跌一升。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７２﹒１６點，按周升

０﹒０２％，結束連跌５周。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８５﹒４９點，按周跌１﹒６２％，近

５周走勢持續一跌一升。（ｂｉ）

