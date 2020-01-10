【地皮截標】地政總署：屯門青山灣住宅地收１６份標書

《經濟通通訊社１０日專訊》地政總署公布，今日截標的屯門青山灣段住宅地共接獲１６份

標書。據今午現場所見，入標反應良好，大部分發展商均獨自入標，包括嘉華國際

（００１７３）、長實（０１１１３）、建灝地、華懋、佳明集團（０１２７１）、佳兆業

（０１６３８）、遠東發展（０００３５）、恆地（０００１２）、嘉里建設（００６８３）及

信置（０００８３）；另外永泰地產（００３６９）亦有份入標競投。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，該地皮景觀不錯，享有海景，出價已考慮市

場情況。

建灝地產行政經理林綺華稱，地皮位置不錯，屯門區住宅需求大，故是次獨資競投，預料會

發展中小型單位，但考慮到市況，出價會較審慎，「自己計數」。

佳明集團項目經理曾嘉敏認為，地皮地理位置良好，料項目會發展成上車盤及主打換樓客，

入標是因對後市看法樂觀，尤其現時香港低息環境持續，住宅剛性需求依然強，但強調「不會出

天價」投地。

地皮位於屯門第４８區青山公路青山灣段，地盤面積逾１４﹒５萬方呎，最高可建逾

５８﹒２萬方呎。市場普遍預期，發展商出價將傾向審慎，對該地皮最新估值介乎２９﹒１４億

至３６億，樓面呎價約５０００元至６２００元。（ｙｗ）

