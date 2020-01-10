【企業盈喜】惠理集團料去年純利按年增１﹒２倍至５﹒１億元

《經濟通通訊社１０日專訊》惠理集團（００８０６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利達５﹒１億元，按年增長達１２２﹒２２％，增幅主要受惠於集團旗下基金的投資及其

他投資之已確認收益淨額約１﹒２億元，及投資之未變現收益約７０００萬元。

集團預期，去年未計其他收益或虧損之經營利潤約為３﹒４億元，較２０１８年度的

３﹒９９９億元，按年下跌１５％。（ｔｆ）

