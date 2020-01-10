《小傳日記》ＱＱ勇領漲魚缸，內房抽水心慌慌！

《小傳日記》花旗國同伊朗緊張局勢暫時告一後落，雙方似乎表明唔想開戰。加上，神州副

總理劉鶴下星期即將去花旗國簽署首階段中美協議，有咁多好消息，隔晚（９日）花旗國魚缸已

經迫不及待向上衝兼破頂。香江魚缸今朝（１０日）都唔執輸，跟住高開１０４點報２８６６５

，不過已經係全日最高位。之後魚缸高位整固，神州磚頭佬同油佬又唔爭氣，相繼走下坡，拖累

魚缸升幅收窄，更一度倒跌最多５６點報２８５０４。去到下晝，ＱＱ（００７００）愈戰愈強

，仲差Ｄ掂到４００銀大關，帶動魚缸有返少少氣息，最終收報２８６３８點，升７７點，升幅

四分一巴仙，主板成交突千億銀，報１０５２﹒７３億銀增加約一成。國指收報１１２６７點，

跌１３點。

Ａ場走勢麻麻，上證綜合指數報３０９２點，跌２點。深證成分指數報１０８７９點，跌

１８點，兩市合共成交６４０１﹒５７億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）無升跌，報５９﹒８５銀。生發發（００３８８）彈

先２亳子報２７５銀。ＱＱ跳高逾２巴仙，報３９８﹒６銀，仲係全場表現最好藍戰士，勁！神

州移動（００９４１）軟腳１巴仙，報６４﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）升高不足半巴仙，報

８６銀。



＊新年好快到缸友捧濠賭，英月底脫歐長建唔擔憂＊



神州農曆新年就嚟到，人仔又轉強，資金開始流落濠賭佬身上，買定離手！銀娛

（０００２７）之前獲美銀美林唱好，上調佢個「他屐」到８４﹒６銀，仲列佢為首選，今日埋

單省鏡踼高２巴仙，報６１﹒４銀。澳博（００８８０）起飛近２巴仙，報１０銀。美高梅

（０２２８２）跳高近１巴仙，報１３﹒５４銀。金沙（０１９２８）彈近１巴仙，報

４３﹒３５銀。永利馬交（０１１２８）小跳近１巴仙，報２０﹒０５銀。

米字國國會下議院以大比數通過《脫歐協議法案》，表決通過後將成法律，米字國好大機會

會如期喺今個月３１號離開歐盟。部分長和系魚毛聽到消息後，齊齊跳彈床！長江基建

（０１０３８）跳高逾１巴仙，報５６﹒４銀。長實（０１１１３）彈起逾１巴仙，報

５５﹒８５銀。長和（００００１）小跳近１巴仙，報７４﹒０５銀。電能實業（００００６）

彈起一格報５７﹒８銀。



＊大股東骨水藥明痛哭淚，唉瘋新消息高偉升勢成＊



今日部分藥佬都有幾大波動，不過都係個別企業消息，藥明生物（０２２６９）大股東「骨

水」，寧願折讓成７巴仙都要減持，持股量由四成大減到三成半，搞到隻股勁慘，朝早最多跌過

近６巴仙，收市好返少少，不過都趴低逾５巴仙，報９７﹒６銀。麗珠醫藥（０１５１３）噚日

話上年純利可以增加最多２５巴仙，今日即刻反映喺嗰價度，最多彈過愈５巴仙，創咗五個月高

位，收彈近４巴仙，報２８﹒４５銀。石藥（０１０９３）微滑近１巴仙，報１７﹒９８銀；中

生製藥（０１１７７）升近１巴仙，報１０﹒９８銀，三生製藥（０１５３０）反跌逾６仙，報

１１﹒２８銀。

手機設備股今日都有好多利好消息，有媒體爆料話，蘋果公司平價版「唉瘋」ＳＥ２會改名

，命名做ｉＰｈｏｎｅ９，喺３月發布喎。高偉電子（０１４１５）開心彈近８巴仙報２﹒３４

銀。另外，比亞迪電子（００２８５）繼被視為蘋果「最強分析師」天風證券分析員郭明錤預計

，今年有望加入蘋果公司供應鏈之後，間行再出報告話，預計佢今年可以加速實現業績倍增。隻

股表現都唔錯，全日跳起３巴仙，報１７﹒４８銀。舜宇（０２３８２）公布，上年１２月手機

鏡頭出貨量為１﹒２７億件，按年勁升近７成，今日微上近１巴仙報１４２銀，瑞聲

（０２０１８）升一亳半子，報６６﹒５５銀；鴻騰（０６０８８）一個人低走軟近２巴仙，報

２﹒６３銀。



＊融創突配股內房佬喊苦，油價三連跌油佬股價洩＊



融創（０１９１８）折讓８巴仙配股抽水８０億，消息一出再次引發「孖屐」嘅憂慮，內房

佬齊齊趴低。其中，融創蒸發逾４巴仙，報４４﹒６銀；華潤置地（０１１０９）及萬科企業

（０２２０２）跌低逾３巴仙，分別報３７﹒１５銀及３２﹒５銀，前者仲係表現最差嘅藍戰士

添！碧桂園（０２００７）同中海外（００６８８）都下滑１巴仙，分別報１２﹒３８銀同

２９﹒７銀；旭輝（００８８４）挫逾２巴仙，報６﹒３銀。

因為花旗國同伊朗都話無意開戰，之前因為中東局勢炒起嘅油價，近日都回落返去事件發生

之前嘅水平。油佬今日繼續回吐，中海油（００８８３）跌１巴仙，報１３﹒５４銀；中石油

（００８５７）挫逾２巴仙，報４﹒０１銀；中石化（００３８６）軟近半巴仙，報４﹒７５銀

；中海油服（０２８８３）走低逾１巴仙，報１２﹒６６銀；中油氣（００７０２）最慘急插

２０巴仙，報０﹒１９９銀。祝各位有愉快嘅周末！請請！



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